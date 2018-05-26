回應吳敦義 蔡英文：統一不能是一個在壓力下的選擇

2018-05-26 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



媒體日前報導，國民黨主席吳敦義22日出席黨中央宗教事務委員會第一次工作會議，提到憲法增修條文，「最終目的是國家統一為原則」。蔡英文總統今天接見「世衛行動團」時表示，主張統一是在野黨的自由，但統一不能是一個在壓力下的選擇，更不能是台灣年輕人對於未來的唯一選項。

蔡總統上午在總統府接見「世衛行動團」，她表示，世界衛生組織秘書長因為政治理由，把模範生排除在外，讓全球的衛生合作跟防疫工作出現漏洞，也讓台灣沒有辦法貢獻我們的醫療專業。這一點，我們要再ㄧ次表達遺憾跟我們嚴正的抗議。

蔡總統說，不過，事實已經證明，中國越打壓台灣，國際社會對台灣的支持力道就會越強。在這次世界衛生大會當中，我們不只得到邦交國的支持，還得到美國等理念相近國家，有史以來最多的聲援。

話鋒一轉，蔡總統表示，「有在野黨說，只要接受任憑中國定義的九二共識，台灣就可以加入WHO、也不會出現斷交。」幾天前，她在媒體上也看到在野黨主席對於終極統一的主張。主張統一是在野黨的自由，但統一不能是一個在壓力下的選擇，更不能是台灣年輕人對於未來的唯一選項。

蔡總統強調，她要提醒，我們的確期待加入WHO，台灣也的確期待維持跟全世界的友誼。「但這些期待，不應該拿國家的尊嚴來交換」。