蔡英文宣布：捐約3千萬台幣給WHO對抗伊波拉

2018-05-26 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天接見「世衛行動團」時表示，她知道伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然我們無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，「因此我在這裡宣布，將捐100萬美元(約新台幣3000萬)給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金」。

蔡總統致詞時表示，這陣子，中國對台灣的外交打壓，已經是無所不用其極，包括干擾台灣參與WHA世界衛生大會。不過，因為有各位的努力，全世界都看見台灣在公共衛生，以及健康醫療上的貢獻。她要謝謝所有為台灣打拚的夥伴，大家辛苦了。

「外在情勢的艱難，只會成為我們團結的動力。」蔡總統說，今年世衛行動團，一共完成了六十場雙邊會談，以及五場地專業論壇，創下了新的紀錄。台灣用公衛醫療上的專業成就，向全世界證明，我們絕對可以扮演更積極的角色。

她說，衛福部長陳時中得到世界公共衛生學會聯盟，頒贈的「全球衛生憲章大使」。這項殊榮，不只肯定陳部長個人的表現，也代表台灣在公衛醫療上的表現，已經得到國際社會的認同。

蔡總統說，今年世界衛生大會的主軸是「全民健康覆蓋」，也就是要提供可負擔、普及而且有效的醫療。大家都知道，台灣的健保制度，就是「全民健康覆蓋」做得最好的模範生。

蔡總統說，世界衛生組織秘書長因為政治理由，把模範生排除在外，讓全球的衛生合作跟防疫工作出現漏洞，也讓台灣沒有辦法貢獻我們的醫療專業。這一點，我們要再ㄧ次表達遺憾跟我們嚴正的抗議。

不過，事實已經證明，中國越打壓台灣，國際社會對台灣的支持力道就會越強。在這次世界衛生大會當中，我們不只得到邦交國的支持，還得到美國等理念相近國家，有史以來最多的聲援。

蔡總統說，陳時中把這次代表團的旗幟送給她，上面簽滿了這次工作夥伴的名字。這些名字，代表著台灣走向世界的動力，也代表著各界對台灣國際參與的期待。