斷交蔡英文批在野黨 陳水扁：民進黨先團結比較實際

2018-05-26 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



布吉納法索前天宣布與我斷交，蔡英文總統除批評中國大陸蠻橫打壓，昨也「四問」在野黨，質疑在野黨對執政黨批評嚴苛。前總統陳水扁今天在「新勇哥物語-117」表示，「呼籲朝野不分黨派團結對外，沒有人會說不對，但是否從民進黨內部的團結先做起還比較實際一點！？」

針對布吉納法索與我斷交，陳水扁再度以「勇哥」「勇弟」對話發表看法，他說中國對台的外交基調「三光政策」從未改變。中國隨時在改變現狀，蔡政府則維持現狀，想以不變應萬變而不可得。陳水扁呼籲，該是改變「維持現狀」政策的時候了。

以下為「新勇哥物語-117」全文：

—該是改變「維持現狀」政策的時候了

勇弟：繼多明尼加在五月初改與中國建交之後，一個月內布吉納法索又片面跟我國斷交，總計蔡總統上任二年丟了4個邦交國，而且都集中在這半年內。除了非洲島國聖多美普林西比是個人口不多、面積不大的小國外，巴拿馬位處中美洲與南美洲的戰略要衝，又有巴拿馬運河，百年邦誼就此斷送。多明尼加則是加勒比海地區，人口千萬的重要國家，也是台灣總統元首外交要到東加勒比海三小國的必經之地。布吉納法索更是我國現有邦交國唯一超過二千萬人口的大國，少了布國，我國在非洲只剩一個小國史瓦帝尼與台灣維持正式外交關係。有人說，當中華民國的邦交國歸零後，台灣就獨立了是這樣嗎？

勇哥：這是二碼事，不能畫等號。台灣獨立建國有很多要努力的地方，主權國家當然也要各國的承認與建交。但現在沒有了邦交國，不只台灣總統走不出去，象徵國家主權的外交部招牌也不會卸下來，外交預算更不會減省。我只是覺得，當聯合國開大會，或世界衛生大會舉行的時候，媒體會報導，又有哪些邦交國幫台灣提案或發言，代表我國政府的外交成就。如果都沒了，台灣的聲音又如何在國際組織的舞台被聽到？

勇弟：每次又一個國家與台灣斷交，外交部說辭都千篇一律，完全是邦交國枉顧國際道義，又被中國巨額重金所收買。事實上又如何？

勇哥：中國最愛台灣，他們的憲法說台灣是中國的一部分，長期以來處心積慮、文攻武嚇就是要併吞台灣。中國對台的外交基調「三光政策」從未改變，要「堵光」台灣進入國際組織的大門，要「擠光」台灣在國際參與的空間，要「挖光」台灣所有的邦交國。這些都是眾人皆知，無人不曉的事。只是中國隨時在改變現狀，蔡政府則維持現狀，想以不變應萬變而不可得。

勇弟：國際社會講究的是戰略利害與國家利益，幾無國際道義可言。美、日對台灣的好，不全然是為台灣的國家利益，主要的也是為了自身的國家利益。美、日、台是最好的戰略夥伴，但也不太可能為了成就台灣的國家利益，而犧牲美、日自身的國家利益。邦交國離我而去，這也是國際現實！

勇哥：過去台灣領導人說「中華民國」，爭「一個中國」，兩岸不是國籍的不同而是戶籍的不同，兩岸經貿頻密往來，不只三通又直航，還有開不完的統戰論壇，國際社會會怎麼想？台灣可以賺中國的人民幣，為什麼我們不可以跟中國做生意？兩岸可以有兩會，為什麼我們不能在北京、在上海設商務辦事處？你們都想「促統」了，為什麼我們不能先走一步？全怪邦交國也不盡公平。