嚴審陸人來台反制斷交潮 唐德明：稻草人掩飾執政無能

2018-05-26 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



外交部前晚緊急宣布與布吉納法索斷交，陸委會也宣布，即日起對大陸各級政府官員與相關人士來台將嚴格審查反制。國民黨文傳會副主委唐德明批評，陸委會主委陳明通此舉是對對岸刻意挑釁，還打臉蔡總統維持現狀說，為民進黨執政無能隨便抓藥方。

唐德明表示，邦交國持續斷交，民進黨身為執政黨，看不到問題癥結，毫無解決辦法，只好內外緊抓，強化政府權威，把一切責任推給中國大陸與在野黨，結果就是治絲益棼，凸顯執政無能而已。

唐德明說，民進黨唯一強項是選舉，從選戰策略來看，現在就是要樹立一個稻草人，讓這個稻草人成全民公敵，就像傳統西部片中，一定有一個壞人，英雄會團結一起去打這個壞人，當大家都顧著打壞人時，民進黨執政無能的問題，自然就都略而不論了。

唐德明表示，陸委會依循這個策略，嚴審大陸人士來台，骨子裏就是把陸人視為全民公敵的稻草人，怎可讓稻草人輕易踏上寶島？一旦如此轉移人民注意力，執政無能不知不覺就可被忽略，民調低落也不再是問題，選票自然就會大量回籠。