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斷交記者會 賴揆一抹笑？徐國勇：自信的表現

2018-05-25 22:26聯合報 記者林河名╱即時報導

布吉納法索昨天宣布與我國斷交，蔡英文總統親自舉行記者會，對中國打壓表達「我們不會再忍讓」的嚴正立場。陪同蔡總統出席記者會的行政院長賴清德，卻被眼尖網友發現「表情太輕鬆」，甚至出現「一抹笑意」，引發討論。行政院發言人徐國勇今天表示，「那是自信的表現」。

對於網友的討論，徐國勇說，賴院長事後有說，他是對國人有信心，對台灣也有信心，不會因為中國的打壓就懷憂喪志，因此在記者會上從容展現自信。

「他其實也不是在笑，而是認為沒必要表情過於凝重、嚴肅。」徐國勇表示，外界不應過度解讀。

布吉納法索宣布與我國斷交，蔡英文總統親自舉行記者會回應。行政院長賴清德（左三）被...
布吉納法索宣布與我國斷交，蔡英文總統親自舉行記者會回應。行政院長賴清德（左三）被眼尖網友發現「表情太輕鬆」，甚至出現「一抹笑意」，引發討論。聯合報資料照／記者林河名攝影
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徐國勇布吉納法索

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