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蔡總統四問在野黨 遺憾台灣內部不團結

2018-05-25 17:30聯合報 記者林敬殷╱即時報導

布吉納法索昨天宣布與中華民國終止外交關係，蔡總統昨天以措辭嚴厲的聲明回應，今天接見社團代表時更進一步表示，邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。當中國無所不用其極在打壓台灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。

蔡總統說，她要請教的在野黨，這兩年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛臺灣的尊嚴？有沒有捍衛臺灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？「這些我相信我們都做到了。」這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？

蔡總統表示，「我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛臺灣人的光榮與尊嚴。」

對於在野黨批評要先處理好兩岸，才能處理好外交，蔡總統利用接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長時表示，我們當然要處理好兩岸關係，但是，她一直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的臺灣。

蔡總統說，在過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓臺灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。

蔡總統表示，昨天晚上，各位從新聞媒體都看到了，布吉納法索宣布跟中華民國終止外交關係。她昨天也說了，「我們不會再忍讓」。

蔡總統指出，從她上任之後，在外交部及所有國人同胞的努力之下，台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展。台灣在國際社會的實質參與，以及我們積極走向世界的做法，在在都讓中國感到不安。

蔡總統說，他們蠻橫粗暴的改變現狀，對台灣的外交打壓，幾乎是到了無所不用其極的地步。不僅僅是阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟我們斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱。

蔡總統表示，邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。她看到在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交。我們當然要處理好兩岸關係，但是，她一直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣。

蔡總統說，在過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓台灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。

蔡總統指出，她呼籲所有在野的政黨跟社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國持續加大對臺灣的打壓力道的時候，我們只有團結，團結在臺灣人民的意志之下，我們只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓。

布吉納法索中華民國
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