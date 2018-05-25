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與蔡英文理念相同為何分手？柯文哲：我被分手、不曉得

2018-05-25 16:07聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲下午在議員總質詢，議員徐世勳問柯的台北價值，包括民主自由人權，這和總統蔡英文理念有很多相同，但為何會和民進黨分手，要不要問一下，柯文哲則說，「我是被分手的，我也不曉得。」

徐世勳說，現在民眾感受到蔡英文總統的台灣價值觀，就是台大沒校長、年改爭議、一例一休風波和北農吳音寧 ，這是民眾感受到的蔡英文的台灣價值觀，「你認同哪些」，柯說， 這些都和台灣價值無關，不是發生在台灣 的，都是台灣價值 。

徐世勳再問，市民感受到柯市長的台北價值，就是大巨蛋、重陽敬老金、兩岸一家親和力保北農吳音寧，這和民眾感受的蔡英文總統的台灣價值，力保吳音寧是相同的。柯說 ，吳音寧的問題相當複雜，人是農委會指定的。徐說，可否建議農委會做調整，把北農做得更好，不行嗎？柯說，這相當複雜，外界好像會說我們勾結雲林。

徐世勳也希望柯文哲能表態，讓民眾能看到柯文哲的價值，不要搖搖擺擺。 柯文哲解釋，大巨蛋他堅持一定要合法安全，不會刁難，這麼多人在看，也不可能放水，這可檢視柯文哲的堅持個性。

至於重陽敬老金，花錢很簡單，何必吃力不討好，但到現在有哪一位社會學者講無差別化發敬老金是對的，「這是政治上不正確，但理論上是對的。」至於兩岸一家親他是表達善意，愈弄愈僵，「我也覺得怪怪的」。

台北市長柯文哲下午在議員總質詢。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲下午在議員總質詢。記者楊正海/攝影
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