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影╱吳釗燮對學生演講：可去中國 但莫忘認同台灣

2018-05-25 16:01聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部長吳釗燮今天到政治大學演講分享外交經驗，過程中多次提到中國大陸對我們的打壓，提問時有來自中國大陸的學生提問，開門見山地問他同時提到中國大陸和中華民國，這是否違背中華民國憲法，而且台北不代表中國，「這樣會不會讓邦交國掉更快？」還有學生直接問面對中國利誘，應該接受來壯大自己，還是嚴正拒絕，犀利提問讓吳釗燮回答問題前，還拿出手帕擦汗。

政大政治系畢業的吳釗燮今天回母校演講，主題名為「從實『釗』來」，台下坐滿來自政大外交系所、政治系所等各系學生，吳釗燮除了分享外交經驗，還不忘跟學弟妹招生，鼓勵大家報考外交特考。

吳釗燮說，曾經有「外交的學長」說我們應該在美中兩大國間「如魚得水」，這理論上可行，但看一看現在的政治現實，這機會已經沒了，因為「另一邊」對我們敵意很強，所以要透過外交和其他國家或理念相近國家發展、往來，希望能開拓更多民主國家對我們的支持。

吳釗燮的演講大批中國打壓我們，提問時一位政治系的陸生發問，一開始就說自己來自「對岸」，全場大笑，這位同學接著稱呼吳釗燮「吳學長、吳先生」，並稱讚他的演講很親切；這位陸生提問，中華民國的18個邦交國都承認台北代表中國，但吳釗燮和蔡英文總統昨天在斷交後的記者會上講話「並列」中國跟台灣，這是否違反中華民國憲法？說台北不代表中國會不會讓邦交國疑惑，「邦交國會不會掉更快？」說完後說自己是「很善意的提問」，全場再度大笑。

吳釗燮回應，台灣經過民主化後，經過數次選舉，國家認同逐漸整合，大家認同的就是2300萬人還有我們選出的政府，他希望邦交國稱呼我們為「中華民國」，同時也會知道「ROC，Taiwan」這個名字。

吳釗燮說，他擔任陸委會主委時重視兩岸交流，提供獎學金讓中國的教授和學生來台灣交流，有些本來對台灣有奇怪想法的來之後都喜歡台灣；他說兩岸交流是我們跟中國關係的未來，若中國能有越來越多了解台灣的人，相信他們看到中國外交部對我們的打壓，就會知道這是錯的，未來更有機會把這聲音傳給中國政府，「只是現在不太容易，因為習老大（習近平）權力很大」，他說但他相信這不是永遠，他相信中國人民將來一定有機會跟台灣人一樣當家作主。

有台灣學生提問，中國現在對我進行多種利誘，也對我們學生提高高額獎學金，面對這些誘惑、利益，我們是應該吸收來壯大自己，還是嚴正拒絕？吳釗燮說，面對中國的利誘，他對台灣年輕人很有信心，無論去中國念多久的書，回台後還是認同自己，他不會阻止大家去中國求學，「但認同台灣這件事，千萬不要改變」。

外交部長吳釗燮今天到政治大學演講。記者徐偉真/攝影
外交部長吳釗燮今天到政治大學演講。記者徐偉真/攝影
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吳釗燮中華民國
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