布國斷交 蘇嘉全：每位外交人員都是越戰越勇的將士

2018-05-25 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



布吉納法索昨宣布與我國斷交，立法院長蘇嘉全今於立法院接待從歐洲、美國以及越南等地返國述職的大使與領事，並在臉書上強調由於國際政治的現實，台灣外交工作比大部分國家都困難許多，台灣要感謝這些在各國打拚的第一線外交人員，強忍著思鄉之情，把沉重壓力一肩扛起，帶著台灣兩個字，一步一步向世界挺進。

蘇嘉全並指出，每一位外交人員都是越戰越勇的將士，值得所有台灣人民肯定與感謝。

針對布國與我國斷交，蘇嘉全昨也發表聲明表示，中國長期以政治力干預，惡意分化我國與邦交國的關係，以及限縮我國參與國際組織的權利，打壓我外交空間，種種背離自由民主與人權保障的行為，只是持續損耗台灣人民的信任與好感。

他強調，若中國政府繼續以如此蠻橫粗暴的方式處理兩岸關係，只會招致台灣人民更大的反感，並對兩岸關係造成不可逆的傷害。他也表示，面對中國正以全方位的打壓，凸顯出台灣的外交處境充滿艱辛與挑戰，但台灣會以堅韌不屈的精神，迎接每一次的挑戰，不會被打倒，任何無情的打壓，都是一種淬鍊，只會讓台灣更加堅強。

以下是蘇嘉全臉書全文：

今天在立法院接待從歐洲、美國以及越南等地返國述職的大使與領事，從對談中了解這些國家、駐地的最新情況，也聽聽駐外人員的甘苦談。

由於國際政治的現實，台灣的外交工作比起大部分國家都要困難許多，我們要感謝這些在各國打拚的第一線外交人員，強忍著思鄉之情，把沉重壓力一肩扛起，帶著台灣兩個字，一步一步向世界挺進。他們以最堅定的決心捍衛國家利益，維護國家尊嚴，每一位都是越戰越勇的將士，值得所有台灣人民肯定與感謝。