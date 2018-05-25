親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
布國與台灣斷交
吳茂昆風波不斷
檢約談台大遴委
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
限水電警報響起
政治
軍事
綜合

白木屋門市重新招租 租金讓網友大嘆：難怪會倒

萬一0邦交國怎麼辦？ 苦苓提4建議給大家票選

布國斷交 蘇嘉全：每位外交人員都是越戰越勇的將士

2018-05-25 16:01聯合報 記者陳熙文╱即時報導

布吉納法索昨宣布與我國斷交，立法院蘇嘉全今於立法院接待從歐洲、美國以及越南等地返國述職的大使與領事，並在臉書上強調由於國際政治的現實，台灣外交工作比大部分國家都困難許多，台灣要感謝這些在各國打拚的第一線外交人員，強忍著思鄉之情，把沉重壓力一肩扛起，帶著台灣兩個字，一步一步向世界挺進。

蘇嘉全並指出，每一位外交人員都是越戰越勇的將士，值得所有台灣人民肯定與感謝。

針對布國與我國斷交，蘇嘉全昨也發表聲明表示，中國長期以政治力干預，惡意分化我國與邦交國的關係，以及限縮我國參與國際組織的權利，打壓我外交空間，種種背離自由民主與人權保障的行為，只是持續損耗台灣人民的信任與好感。

他強調，若中國政府繼續以如此蠻橫粗暴的方式處理兩岸關係，只會招致台灣人民更大的反感，並對兩岸關係造成不可逆的傷害。他也表示，面對中國正以全方位的打壓，凸顯出台灣的外交處境充滿艱辛與挑戰，但台灣會以堅韌不屈的精神，迎接每一次的挑戰，不會被打倒，任何無情的打壓，都是一種淬鍊，只會讓台灣更加堅強。

以下是蘇嘉全臉書全文：

今天在立法院接待從歐洲、美國以及越南等地返國述職的大使與領事，從對談中了解這些國家、駐地的最新情況，也聽聽駐外人員的甘苦談。

由於國際政治的現實，台灣的外交工作比起大部分國家都要困難許多，我們要感謝這些在各國打拚的第一線外交人員，強忍著思鄉之情，把沉重壓力一肩扛起，帶著台灣兩個字，一步一步向世界挺進。他們以最堅定的決心捍衛國家利益，維護國家尊嚴，每一位都是越戰越勇的將士，值得所有台灣人民肯定與感謝。

辛苦了，台灣有你們真好！

（翻攝蘇嘉全臉書）
（翻攝蘇嘉全臉書）
分享

蘇嘉全立法院越戰
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

影╱節能減碳 駐日代表處汰舊換新添購氫動力汽車

2018-05-24 19:20

黃偉哲前幕僚竟是「大創門神」黃國昌證實：就是她

2018-05-25 16:02

影╱吳釗燮對學生演講：可去中國 但莫忘認同台灣

2018-05-25 16:01

我方極力爭取參與WHA 巴基斯坦代表稱「非常愚蠢」

2018-05-25 13:55

綠委爆足球總教練赴陸兼職 體育署：僅受品牌邀請顧問

2018-05-25 12:12

吳釗燮:面對中國打壓 就跟其他國家往來來抵銷

2018-05-25 16:00

大創門神新聞下架？黃國昌：新聞自由不是權貴的禁臠！

2018-05-25 15:59

政治人物總財產大公開！ 「太驚人了富婆部長」

2018-05-25 15:41

不知布首都是台北姊妹市 柯文哲坦承很丟臉

2018-05-25 15:13

台布斷交 龐培歐：美對台承諾不變

2018-05-25 14:03

全國第1例 鎮西堡及司馬庫斯通過原民特定區域計畫

2018-05-25 13:47

邱太三：公投綁大選 查賄選暴力難度高

2018-05-25 13:41

【即時短評】總統網拍玉荷包 台灣荔枝更需產業升級

2018-05-25 12:54

「我還是部長」吳釗燮：總統覺得外交表現好 沒有辭必要

2018-05-25 12:37

醫療衛生無國界 世界醫師會力挺我國加入WHA

2018-05-25 12:30

6分鐘賣千盒總統玉荷包 網友諷：邊賣包、邊斷交

2018-05-25 11:56

台布斷交 黃偉哲：人民對中共的「用心」更厭惡

2018-05-25 11:02

總統認為沒有請辭必要 吳釗燮：將繼續為外交奮鬥

2018-05-25 11:00

輸誠？柯文哲：此時要給蔡英文足夠的支持

2018-05-25 10:58

國民黨草根連署年金釋憲？ 全教產批政治騙術

2018-05-25 10:52

布吉納法索斷交 陳時中：證明中國滿口謊言

2018-05-25 08:58

台應推斷交量表 周偉航：去中國化中國就不要靠邀

2018-05-25 08:19

曾批馬外交休克 羅智強：蔡英文直接外交升天了

2018-05-25 08:12

呂秋遠：終將會知道 一個邦交國都沒有的感覺

2018-05-25 07:55

國會改革 擬廢除點名表決、國是論壇

2018-05-25 00:10

觀察站／國會改革 為理想？為擴權？

2018-05-25 00:07

不滿年改…花蓮、金門縣府人員 聲請釋憲

2018-05-24 23:59

直言集／拒當「喬家大院」 就看立法決心

2018-05-24 23:56

美眾議員致函波頓 鼓勵波頓出席AIT新館開幕

2018-05-24 23:56

基層警消每月加薪1370元 6.6萬人受惠

2018-05-24 23:49

諷政院 青年道歉「我們拉低平均薪資」

2018-05-24 23:42

公務員拿錢喬事、業者供養…有法可管

2018-05-24 23:37

柯P派顧問當吳音寧保母 王鴻薇：總經理需看管正常？

2018-05-24 18:28

賴揆發英雄帖：台灣應有志氣成為AI國際樞紐

2018-05-24 18:26

拒簽反深澳電廠 柯文哲：最大問題是政府沒公信力

2018-05-24 17:35

影／吳音寧剩菜風波 柯文哲：她就是太嫩了

2018-05-24 17:15

英菊拍定人事 內政部常次邱昌嶽轉任總統府二局局長

2018-05-24 17:02

【重磅快評】吳茂昆秒答說大話 吃定賴清德需要他

2018-05-24 16:57

拍賣員低頭讓吳音寧授帽 宅神酸：最沉重的負擔

2018-05-24 16:56
看更多

熱門文章

再少一邦交國！我和布吉納法索斷交

2018-05-24 18:39

蔡英文談斷交 賴清德一派輕鬆與陳菊成反比

2018-05-25 09:36

傘兵秦良丰已清醒 醫療團隊：還有兩關要過！

2018-05-24 21:48

布吉納法索斷交 蔡總統批中國打壓：不會再忍讓

2018-05-24 21:13

青春專案要抓384人 北市警局長：不希望爆料文化

2018-05-24 20:14

去年才援贈兩架直升機 布吉納法索今宣布和我斷交

2018-05-24 19:16

就是要讓台灣會痛！對岸鐵了心 給台灣「極限壓力」

2018-05-25 00:32

拒簽反深澳電廠 柯文哲：最大問題是政府沒公信力

2018-05-24 17:35

【重磅快評】吳茂昆秒答說大話 吃定賴清德需要他

2018-05-24 16:57

被斷交的「盤子」台灣 有網友喊：謝謝中國領養幫省錢

2018-05-25 08:53

2年斷4國！蔡英文4月訪非 布國總統就說不方便接待

2018-05-24 18:56

評╱斷交免慌！台灣邦交國快出現了 游錫堃將升格為神

2018-05-24 19:07

曾批馬外交休克 羅智強：蔡英文直接外交升天了

2018-05-25 08:12

台灣在挪威留學生發起正名運動 登上當地最大報

2018-05-25 00:14

布吉納法索與台灣斷交 吳釗燮：已口頭向總統請辭

2018-05-24 20:02

不幸言中！前外長歐鴻鍊 22天前預測布國邦交生變

2018-05-24 22:32

與台灣24年交情 布吉納法索9句話終結

2018-05-24 22:24

林郁方：中共突然下手這麼狠 令人憂懼

2018-05-24 20:41

布吉納法索軍校交換生 恐將提前離台

2018-05-24 21:30

拿費玉清東區買屋當比喻 朱亞君坦言壓力大

2018-05-24 17:19

布國與我斷交 孫大千：陸外交攻勢衝誰來？

2018-05-25 09:18

黨政高層：陸500億美元誘惑 終致布國與我斷交

2018-05-25 00:25

學生赴陸人數增 政院：在台收穫遠超過中國

2018-05-24 17:44

又斷一國 高層：蔡總統聲明 點破中方近期打壓原因

2018-05-24 23:01

林郁方：蔡英文敗軍之將不檢討敗因 讓人欲哭無淚

2018-05-25 07:02

呂秋遠：終將會知道 一個邦交國都沒有的感覺

2018-05-25 07:55

台布斷交聲浪四起 侯友宜：我聽到有人說邦交國無用

2018-05-25 14:26

斷交國又多一個！ 柯文哲：布吉納法索在哪？

2018-05-24 19:15

前外長歐鴻鍊示警：史瓦帝尼、瓜地馬拉亮紅燈

2018-05-25 12:12

面對外交打壓 賴清德臉書引用韓非子嚴厲譴責中國

2018-05-24 22:55

萬一0邦交國怎麼辦？ 苦苓提4建議給大家票選

2018-05-25 15:25

台布24年邦誼 9句話畫上句點

2018-05-25 00:50

6理由挺吳釗燮續任 李正皓：再辭外交部長不夠用

2018-05-24 21:10

布國男受警助感念在心 斷交後感慨：政治非好東西

2018-05-25 09:38

外長吳釗燮昨天表示：邦交國均無危險 如今再少一國

2018-05-24 19:05

吳茂昆2005年赴陸未申請？「看院長要不要我下台」

2018-05-24 23:54

蘇李會 李登輝曾孫女可愛模樣首曝光

2018-05-24 22:31

我方極力爭取參與WHA 巴基斯坦代表稱「非常愚蠢」

2018-05-25 13:55

不知道布吉納法索在哪？台布邦交大事紀

2018-05-24 22:21

6分鐘賣千盒總統玉荷包 網友諷：邊賣包、邊斷交

2018-05-25 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top