吳釗燮:面對中國打壓 就跟其他國家往來來抵銷

2018-05-25 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮今天到政治大學演講分享外交經驗，過程中多次提到中國大陸對我們的打壓；吳釗燮說，我們要去思考我們的外交空間在哪，當我們跟中國無法有更好的相處機會，他們不斷欺負我們的時候，我們只能在理念相近國家開發更多關係，才能抵銷我們從另一邊來的壓力，而現在也的確是有一些成果。

政大政治系的吳釗燮今天回母校演講，主題名為「從實『釗』來」，因為昨天經歷我國和布吉納法索斷交，今天現場坐滿學生，也吸引不少媒體前往聆聽。

吳釗燮說，他認為外交的本質是去對我們可能有影響的人、國家、機構，建立非常密切的關係，透過這樣的關係，他們本來不願意協助我們的變得願意協助，或是變成認識、支持我們，他也說邦交國的重要性，舉例這次的世界衛生大會，說若沒有邦交國幫我們辯論、發言，很多事都做不成。

吳釗燮說，他認為現在的國際局勢跟他當年擔任陸委會主委時一樣，現在兩岸關係不好，但世界這麼大，到處都是我們的空間，他在陸委會時規定自己每年一些重要的地方如華府等都要去好幾次，透過一步步交流，對方對我們的支持就會增加，這就是我們的外交空間，相同的我們也讓來台的外賓了解我們，他們支持我們的力道就會強很多，現在希望能開拓更多民主國家對我們的支持，這次世界衛生大會發言支持我們的國家是有史以來最多的，這就是我們花在理念相近國家的精力的成果。