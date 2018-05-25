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續追大創案 黃國昌：下週公佈新錄音帶

2018-05-25 16:04中央社 台北25日電

時代力量立委黃國昌。圖／聯合報資料照
時代力量立委黃國昌。圖／聯合報資料照
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近期以來持續追究大創公司涉嫌偽造文書、違法進口貨品案的時代力量立委黃國昌今天在臉書發文預告，「下週經濟委員會，我會繼續追下去，公佈新的錄音帶。」

黃國昌23日在立法院外交及國防委員會質詢經濟部國際貿易局副局長李冠志後發文表示，「揭露此事近兩個月，國貿局終於對大創公司裁罰4164萬元，並正式廢止進口許可證。針對已流通在市面的違法進口商品後續交由關務署處理。」

4月初黃國昌舉行記者會，指出大創於2015年11月受經濟部國際貿易局處分停止輸入期間，仍以專案申請進口，並質疑大創在交易文件任意填載日期，以利辦理專案申請輸入許可。

大創隨後發布新聞稿表示，經調查確認，先前依貿易法第31條規定向貿易局提出的專案輸入許可申請相關文件中，確有部分填載交易文件日期與實際日期不一致。但也強調，申請專案輸入許可案件中，並未包含任何衛生福利部公告禁止輸入的日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品，或任何可能造成消費者身體健康、安全疑慮的食品。

黃國昌今天在臉書發文提及，「我的個性是：痛恨貪贓枉法，無論顏色，追究到底。從3月到現在，就是做自己該做的，就事論事查弊案。」

他指出，「下週經濟委員會，我會繼續追下去，公佈新的錄音帶。」

此外，關於大創案，黃國昌在臉書貼文質疑民進黨立委黃偉哲辦公室前主任曾碧珠，黃偉哲告訴中央社記者，這部分要尊重司法調查。他說，行政部門在做行政裁決，連國會議員都不可能直接去影響，更何況是助理？他尊重黃國昌的說法。

黃偉哲說，曾碧珠在農曆過年後就已經離開辦公室，如果她牽涉到任何不法，也是要負法律責任。

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