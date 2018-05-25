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評／布吉納法索走了之後，再思考台灣國格與路線

台布斷交聲浪四起 侯友宜：我聽到有人說邦交國無用

2018-05-25 14:26聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

侯友宜稍早出席公開行程時，提到自從斷交後，他竟聽到很多人說邦交國無用。記者張曼蘋...
侯友宜稍早出席公開行程時，提到自從斷交後，他竟聽到很多人說邦交國無用。記者張曼蘋／攝影
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西非國家布吉納法索昨天與台灣斷交，我國邦交數目再創新低，外界擔心台灣外交瀕臨崩盤。對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席公開行程時，提及此事，他說，現在有很多聲音跑出來，而他竟也聽到有人說「邦交國無用」。

侯友宜稍早面色凝重地表示，斷交是一個很嚴肅的議題，政府面對這樣的窘境，很多聲音都跑出來，尤其他聽到邦交國無用的聲音，「接下來我們應該要好好來省思外交策略未來要怎麼走。」

侯友宜西非台布斷交
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