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曾批馬外交休克 羅智強：蔡英文直接外交升天了

2018-05-25 08:12聯合報 記者何祥裕╱即時報導

台布昨天斷交，總統府前秘書長羅智強在臉書貼文表示，「袂曉駛船嫌溪彎」，WHA、ICAO....馬英九費盡千辛才讓台灣重返，好棒棒的蔡英文，二年光景，就讓台灣又被掃出門。

羅智強說，邦交國斷到剩18，創歷史新低，WHA、ICAO....馬英九費盡千辛才讓台灣重返，好棒棒的蔡英文，二年光景，就讓台灣又被掃出門。

馬英九斷不了的，蔡英文全部斷光光。以前不是批馬英九外交休克嗎？你蔡英文直接外交升天了～～

生氣是必要的，但生完氣，然後呢？繼續斷下去嗎？

非洲友邦布吉納法索昨天通知要跟中華民國斷絕外交關係，我政府也決定自即日起終止雙邊...
非洲友邦布吉納法索昨天通知要跟中華民國斷絕外交關係，我政府也決定自即日起終止雙邊外交關係。本報資料照片 記者林河名／攝影
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蔡英文馬英九羅智強
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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