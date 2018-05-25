曾批馬外交休克 羅智強：蔡英文直接外交升天了

2018-05-25 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



台布昨天斷交，總統府前秘書長羅智強在臉書貼文表示，「袂曉駛船嫌溪彎」，WHA、ICAO....馬英九費盡千辛才讓台灣重返，好棒棒的蔡英文，二年光景，就讓台灣又被掃出門。

羅智強說，邦交國斷到剩18，創歷史新低，WHA、ICAO....馬英九費盡千辛才讓台灣重返，好棒棒的蔡英文，二年光景，就讓台灣又被掃出門。

馬英九斷不了的，蔡英文全部斷光光。以前不是批馬英九外交休克嗎？你蔡英文直接外交升天了～～