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呂秋遠：外交戰場中國點石成金 中華民國成廢五金

2018-05-25 07:55聯合報 記者何祥裕╱即時報導

昨天布吉納法索與我國斷交，律師呂秋遠在臉書貼文表示，當布吉納法索跟中華民國斷交，事實上的感受是無奈多於生氣。反正中國的意思就是，如果你願意承認一個中國、台灣是中華人民共和國的一部份，那麼我就讓你留著這些國家當門面，如果你不願意接受中國的想法，我就讓你邦交國下降，他無奈，但是不生氣，因為生氣不能改變中國就是強國的事實。

他說，或許有天，我們終將會知道，一個邦交國都沒有的感覺。但是就算一個都沒有，我們還是會真實的活在這個世界上，而且暢行無阻的在各地，宣揚我們是台灣人。

呂貼文指出，有記憶以來，最深刻的斷交印象就是南韓。以前的政府告訴我，他們是兄弟之邦，我們經常都要到南韓採購，但是斷交時他們完全不留情面，連大使館都直接交給中國，我的外交玻璃心，就是從那時候開始碎滿地。那時候還小，不懂斷交是什麼意思，但大概知道，就是隔壁有個國家，喜歡漢賊不兩立，我們是漢，他們是賊。但是，賊為什麼老是贏過漢，老師卻又教我們邪不勝正，這個道理我就不懂了。

不過，他倒是沒有經歷過真正的斷交潮，據說1970年代，中華民國的邦交國一日數變，一天就可以有很多國家跟我們斷交。特別是退出聯合國的第一年與第二年，總共斷了27個國家，這已經不是雪崩可以形容。從此之後，我們的斷交國就越來越少，不是因為中國尚未崛起，而是因為已經斷無可斷。

不過，他倒是沒有感受到斷交帶來的問題，因為斷交以後，我們還是一樣可以去這些國家，反倒是建交的那些國家，我有生之年大概都不會去。

呂秋遠說，他對於外交的印象，從來就不是美國總統訪問台灣、中華民國總統到日本訪問、中華民國參與聯合國的維和行動等等。很悲哀的一點就是，我的印象竟然是不斷的失去邦交國、跟一輩子都不會去的國家建交、偶爾傳來我國援助這個國家的經費被掮客侵吞、幫對方蓋醫院結果蓋到總理的口袋裡，如果真要說，我羨慕其他國家的國民，大概就是他們可以選擇跟誰斷交，但是我們只能被選擇斷交，而且對他們而言，外交是一件平等互惠的事情，我們卻老是得要捧鈔票去交朋友，就像是被霸凌的孩子，不知道誰是真心的好朋友。

所以，當布吉納法索跟中華民國斷交，事實上的感受是無奈多於生氣。反正中國的意思就是，如果你願意承認一個中國、台灣是中華人民共和國的一部份，那麼我就讓你留著這些國家當門面，如果你不願意接受中國的想法，我就讓你邦交國下降、WHO進不去、所有民營企業都要稱呼你為中國台灣，更別說無所不在的打壓，其實都在狠狠的提醒你，你是個不被承認有國家的人，除非你的選擇就是中華人民共和國，簡稱中國。在外交的戰場上，中國點石成金，中華民國被當作廢五金。我無奈，但是不生氣，因為生氣不能改變中國就是強國的事實。

所以，反正這些國家都是狼心狗肺的東西，見利忘義、背棄台灣，我們不要援外了嗎？

當然不是。我們不被承認，但是不代表我們不存在。我們有三點六萬平方公里、二千三百萬人、民主自由的選舉、不怎麼樣但是可以每天罵的政府。對於這些國家而言，在中國的威脅利誘下，本來就有高度可能會選擇對他們有利的朋友，不需要苛責人家。對於還繼續在政治上支持我們的國家，我們應該真心相待，但如果因為不同的經濟、政治因素，想要選擇另一個朋友，我們不能怪他們，我們只能不斷的在不同的場合認真的存在著，對於比我們弱小的國家，我們無條件的幫忙，對於比我們強大的國家，我們彼此間友好互惠。我們不要再花錢買邦交，而是有尊嚴的跟所有國家做所有平等的交流。

或許有天，我們終將會知道，一個邦交國都沒有的感覺。但是就算一個都沒有，我們還是會真實的活在這個世界上，而且暢行無阻的在各地，宣揚我們是台灣人。

非洲友邦布吉納法索與我國斷交，蔡英文總統（中）昨天在總統府召開記者會，結束後與外...
非洲友邦布吉納法索與我國斷交，蔡英文總統（中）昨天在總統府召開記者會，結束後與外交部長吳釗燮（右）握手致意。本報資料照片 記者林伯東／攝影
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中華民國聯合國南韓
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