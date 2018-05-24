美眾議員致函波頓 鼓勵波頓出席AIT新館開幕

2018-05-24 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦眾議員夏波23日致函國安顧問波頓，鼓勵波頓訪台，參加下個月美國在台協會（AIT）台北新大樓的開幕活動。

夏波（Steve Chabot）致波頓（John Bolton）的信中指出，總統川普已於三月簽署「台灣旅行法」，該法鼓勵美台各級官員互訪。

夏波表示，美國在台協會（AIT）台北新大樓將在今年6月12日開幕，這棟大樓展現美國與長久友人、民主盟友台灣的關係至關重要；夏波說，有鑒於美台關係持續強化，鼓勵波頓出席下個月AIT台北新大樓的開幕活動。

台灣人公共事務會（FAPA）24日對此發布新聞稿，會長郭正光表示，有鑑於今年三月通過的台灣旅行法，現在正是美國應該讓內閣官員來台灣的時候，尤其能彰顯台美兩國多年以來的友好發展；而身為台灣的老朋友且多次為台灣發聲的支持者，國家安全顧問波頓是擔任本重要任務的不二人選。

夏波23日在眾議院外交委員會的聽證會上提及致函波頓一事，並提出希望龐培歐與川普政府善用「台灣旅行法」，也希望在不久的將來，蔡英文可以到美國國會聯席會議發表演說，或到白宮訪問川普。