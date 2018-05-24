小英說大陸缺乏自信才讓我斷交 藍委：最廉價的卸責

2018-05-24 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



非洲友邦布吉納法索宣布與我交。蔡英文總統晚間親自舉行記者會表示，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信，這種蠻橫的行為，我們不會再忍讓。對此，國民黨立委李彥秀表示，完全把問題推給中國大陸，恐怕是民進黨政府目前最廉價最簡單的卸責方式。

李彥秀說，兩岸關係絕對牽動台灣國際的參與空間，蔡英文強調大陸因素而不討論如何改善兩岸關係，只是單方面的堆卸責任。

李彥秀表示，蔡總統應該拿出更高的政治智慧，不應該為了堅持民進黨的意識形態，拉著中華民國的國際生存空間陪葬。