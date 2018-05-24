親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
檢約談台大遴委
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
限水電警報響起
國民黨黨產追徵
我被拒WHA門外
政治
軍事
綜合

最新！北韓已爆破摧毀核試場

布吉納法索宣布和我斷交 邦交國剩18國

再少一邦交國！我和布吉納法索斷交

2018-05-24 18:39聯合報 記者徐偉真╱即時報導

再少一邦交國！非洲友邦布吉納法索外交部今天宣布和我斷交，我國邦交國數量剩18個；外交部長吳釗燮今晚將舉行國際記者會說明。

路透報導，布吉納法索外交部宣布和中華民國斷交，為的是人民的「利益」，但未提到中國大陸。

我國在非洲原有兩個邦交國，布吉納法索斷交後，只剩下史瓦帝尼。

我國1961年和布吉納法索建交，1973年9月因布吉納法索和中國建交和我斷交，我國和布吉納法索1994年2月恢復邦交。

我非洲友邦布吉納法索與我國斷交，外交部今晚7點30分將開記者會說明。布吉納法索與...
我非洲友邦布吉納法索與我國斷交，外交部今晚7點30分將開記者會說明。布吉納法索與我國斷交後，台灣邦交國只剩18國。圖右為外交部懸掛的布吉納法索國旗。記者蘇健忠／攝影
分享

非洲友邦布吉納法索外交部今天宣布和我斷交，我國邦交國數量剩18個，外交部長吳釗燮...
非洲友邦布吉納法索外交部今天宣布和我斷交，我國邦交國數量剩18個，外交部長吳釗燮今晚將舉行國際記者會說明。 聯合報系資料照／記者高彬原攝影
分享

非洲吳釗燮
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

英菊拍定人事 內政部常次邱昌嶽轉任總統府二局局長

2018-05-24 17:02

拒簽反深澳電廠 柯文哲：最大問題是政府沒公信力

2018-05-24 17:35

【重磅快評】吳茂昆秒答說大話 吃定賴清德需要他

2018-05-24 16:57

布吉納法索外長推特發文：切斷與台灣的外交關係

2018-05-24 18:55

柯P派顧問當吳音寧保母 王鴻薇：總經理需看管正常？

2018-05-24 18:28

蘇貞昌李登輝談什麼？幕僚轉述：請益新北建設藍圖

2018-05-24 18:27

賴揆發英雄帖：台灣應有志氣成為AI國際樞紐

2018-05-24 18:26

影／電火球請益 蘇貞昌拜會前總統李登輝

2018-05-24 18:12

回應管中閔案 徐國勇：不可用別人違法主張自己正當

2018-05-24 18:10

影／吳音寧剩菜風波 柯文哲：她就是太嫩了

2018-05-24 17:15

拍賣員低頭讓吳音寧授帽 宅神酸：最沉重的負擔

2018-05-24 16:56

兩岸一家親 柯文哲：最四平八穩說法

2018-05-24 16:41

大陸擬發給台灣人身分證 政院：政治語言

2018-05-24 16:29

競爭力下降外資又不來 蔣萬安：台灣勞動環境惡劣

2018-05-24 15:56

蘇貞昌訪李登輝 李未現身迎接

2018-05-24 15:31

哪個白癡制定白癡政策要收回？ 柯文哲：不覺得不對

2018-05-24 15:17

藍反立院增常設委員會 段宜康：盼對手有正常的判斷力

2018-05-24 15:05

柯文哲：吳音寧太嫩了 不知政治危險

2018-05-24 14:45

青年諷政院 拿牛肉泡麵鞠躬道歉

2018-05-24 14:42

公職人員財產申報 王金平夫婦名下土地70筆

2018-05-24 14:41

政院通過警察加薪案 6.6萬人受惠

2018-05-24 14:09

行政院通過基層警消加薪案 每年加薪1.9萬元

2018-05-24 14:07

黃安：索羅門知道要敬畏大哥 蔡英文卻天天頂撞大哥

2018-05-24 14:04

花蓮、金門縣府 聯合聲請年改釋憲

2018-05-24 14:03

蘇起：川普的台灣牌 暫時收起來了

2018-05-24 14:00

因應歐盟 賴清德：速研議成立個資保護專案辦公室

2018-05-24 14:00

影／蔡英文拚網購！臉書直播 幫農民推銷玉荷包

2018-05-24 13:53

教團促吳茂昆下台 教部：許多是錯誤指控

2018-05-24 13:50

是不是務實的台獨工作者？卓榮泰這麼說

2018-05-24 13:25

影／「對不起我拉低平均薪資」青年團體拿泡麵道歉諷刺

2018-05-24 12:25

最新財產申報 國民黨立委顏寬恒存款超過一億元

2018-05-24 12:07

蘇貞昌頻開砲 朱立倫反酸綠營：大家一起來修財畫法

2018-05-24 12:05

政院通過加薪案 6.6萬基層警消每月多1370元

2018-05-24 12:03

50億基金幫私校盈利？藍綠立委都質疑

2018-05-24 12:01

北市調降自住單一房屋稅 陳冲：柯P終於看懂了

2018-05-24 11:36

不滿軍公教年金改革 花蓮金門縣府聯合聲請釋憲

2018-05-24 11:34

畢典確定代理校長主持 洪孟楷：蔡政府羞辱所有台大人

2018-05-24 11:33

大愛戲劇播兩集就下架 NCC關切原因

2018-05-24 11:31

政院稱台「亞洲最幸福國家」 插畫家列8幸福反諷

2018-05-24 11:26
看更多

熱門文章

柯文哲為競選抵押6500萬房借貸 傳遭陳佩琪大罵冷戰3天

2018-05-24 10:14

馬英九將被踢爆15個料 其中竟然還有三寶？

2018-05-23 21:55

最新！台南、澎湖明起第一階段限水

2018-05-23 20:22

查政治干預大愛電視台 NCC以換照威脅？

2018-05-24 00:35

總統本非蔡英文？綠議員：民進黨對不起蘇貞昌

2018-05-23 21:54

約談不發傳票北檢還要人感謝 侯漢廷：我謝個鬼

2018-05-23 19:35

電話約作證遴委怕 李艷秋：你想清晨破門被抓嗎？

2018-05-23 21:42

被問學生赴陸讀書吳茂昆回「我聽不到」 網批：心虛裝聾

2018-05-24 10:37

被蔡碧仲說違法？吳茂昆：若司法認定違法就下台

2018-05-24 10:00

部會接力拔管 爺們！誰管經濟、民生？

2018-05-24 09:00

【重磅快評】強迫智子之心上架 小英完勝川普和習大

2018-05-24 09:32

北檢約談連前教長都有 就是不傳管中閔本人

2018-05-23 18:57

【長知識】新巡防艦將裝「單片神盾」？海軍否認

2018-05-23 23:00

吳茂昆沒事管中閔呢？徐國勇：闖紅燈被抓到就是要罰

2018-05-24 12:29

北市調降自住單一房屋稅 陳冲：柯P終於看懂了

2018-05-24 11:36

蔡政府金援索羅門9億元 洪孟楷：2016就講好的事

2018-05-23 20:01

北檢稱台大遴委感謝約談 孫大千：睜眼說瞎話

2018-05-24 08:36

WHA第3天 友邦仗義執言：遺漏台灣是羞恥

2018-05-23 19:20

對岸政治干擾？大愛下架「智子之心」 NCC關切

2018-05-23 23:52

白色恐怖？ 北檢：管案 不排除下一波約談

2018-05-24 00:37

澎防部105榴彈砲兵班 全由女性官兵組成

2018-05-23 22:23

柯志恩：吳茂昆闖紅燈被告發 徐國勇還想銷單

2018-05-24 15:36

再少一邦交國！我和布吉納法索斷交

2018-05-24 18:39

北檢「聖地」只辦大案 管案證人「有幸」參一咖滋味是...

2018-05-24 08:00

影／61年前的今天 美大使館曾因此案升起我國旗

2018-05-24 15:42

「拔管案」電話通知開庭惹議 邱太三：親民便民啦！

2018-05-24 15:12

17年來最晚梅雨？台南、澎湖一階限水了

2018-05-24 00:01

民營和平電廠破管 瀕限電紅燈

2018-05-24 00:11

黃智賢：兩蔣不敢做的事 蔡政府毫無廉恥地幹

2018-05-24 10:22

蔡碧仲：吳部長違法 不表示管沒違法

2018-05-24 00:39

大陸「單向融合」對台磁吸 各省市加大惠台措施

2018-05-24 10:39

漢光演習預演日 海峽上空國共電戰機對峙？

2018-05-24 15:07

選輸退出政壇？呂秀蓮：我已退出政壇 用不著喊

2018-05-24 12:01

被控昔違法赴陸 吳茂昆：看賴揆要不要我下台

2018-05-24 11:27

【即時短評】管你頂標生與管中閔 意識形態勝過競爭力

2018-05-24 16:09

北市「三腳都」選情 林濁水：民進黨已進退失據

2018-05-24 13:55

瑞典發備戰須知防入侵 龍應台：我們的身邊也是…

2018-05-23 22:14

柯文哲：吳音寧太嫩了 不知政治危險

2018-05-24 14:45

【重磅快評】吳茂昆秒答說大話 吃定賴清德需要他

2018-05-24 16:57

拒簽反深澳電廠 柯文哲：最大問題是政府沒公信力

2018-05-24 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top