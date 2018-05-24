再少一邦交國！我和布吉納法索斷交

2018-05-24 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



再少一邦交國！非洲友邦布吉納法索外交部今天宣布和我斷交，我國邦交國數量剩18個；外交部長吳釗燮今晚將舉行國際記者會說明。

路透報導，布吉納法索外交部宣布和中華民國斷交，為的是人民的「利益」，但未提到中國大陸。

我國在非洲原有兩個邦交國，布吉納法索斷交後，只剩下史瓦帝尼。

我國1961年和布吉納法索建交，1973年9月因布吉納法索和中國建交和我斷交，我國和布吉納法索1994年2月恢復邦交。

我非洲友邦布吉納法索與我國斷交，外交部今晚7點30分將開記者會說明。布吉納法索與我國斷交後，台灣邦交國只剩18國。圖右為外交部懸掛的布吉納法索國旗。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook