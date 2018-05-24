再少一邦交國！我和布吉納法索斷交

相關新聞
英菊拍定人事 內政部常次邱昌嶽轉任總統府二局局長2018-05-24 17:02
拒簽反深澳電廠 柯文哲：最大問題是政府沒公信力2018-05-24 17:35
【重磅快評】吳茂昆秒答說大話 吃定賴清德需要他2018-05-24 16:57
布吉納法索外長推特發文：切斷與台灣的外交關係2018-05-24 18:55
柯P派顧問當吳音寧保母 王鴻薇：總經理需看管正常？2018-05-24 18:28
蘇貞昌李登輝談什麼？幕僚轉述：請益新北建設藍圖2018-05-24 18:27
賴揆發英雄帖：台灣應有志氣成為AI國際樞紐2018-05-24 18:26
影／電火球請益 蘇貞昌拜會前總統李登輝2018-05-24 18:12
回應管中閔案 徐國勇：不可用別人違法主張自己正當2018-05-24 18:10
影／吳音寧剩菜風波 柯文哲：她就是太嫩了2018-05-24 17:15
拍賣員低頭讓吳音寧授帽 宅神酸：最沉重的負擔2018-05-24 16:56
兩岸一家親 柯文哲：最四平八穩說法2018-05-24 16:41
大陸擬發給台灣人身分證 政院：政治語言2018-05-24 16:29
競爭力下降外資又不來 蔣萬安：台灣勞動環境惡劣2018-05-24 15:56
蘇貞昌訪李登輝 李未現身迎接2018-05-24 15:31
哪個白癡制定白癡政策要收回？ 柯文哲：不覺得不對2018-05-24 15:17
藍反立院增常設委員會 段宜康：盼對手有正常的判斷力2018-05-24 15:05
柯文哲：吳音寧太嫩了 不知政治危險2018-05-24 14:45
青年諷政院 拿牛肉泡麵鞠躬道歉2018-05-24 14:42
公職人員財產申報 王金平夫婦名下土地70筆2018-05-24 14:41
政院通過警察加薪案 6.6萬人受惠2018-05-24 14:09
行政院通過基層警消加薪案 每年加薪1.9萬元2018-05-24 14:07
黃安：索羅門知道要敬畏大哥 蔡英文卻天天頂撞大哥2018-05-24 14:04
花蓮、金門縣府 聯合聲請年改釋憲2018-05-24 14:03
蘇起：川普的台灣牌 暫時收起來了2018-05-24 14:00
因應歐盟 賴清德：速研議成立個資保護專案辦公室2018-05-24 14:00
影／蔡英文拚網購！臉書直播 幫農民推銷玉荷包2018-05-24 13:53
教團促吳茂昆下台 教部：許多是錯誤指控2018-05-24 13:50
是不是務實的台獨工作者？卓榮泰這麼說2018-05-24 13:25
影／「對不起我拉低平均薪資」青年團體拿泡麵道歉諷刺2018-05-24 12:25
最新財產申報 國民黨立委顏寬恒存款超過一億元2018-05-24 12:07
蘇貞昌頻開砲 朱立倫反酸綠營：大家一起來修財畫法2018-05-24 12:05
政院通過加薪案 6.6萬基層警消每月多1370元2018-05-24 12:03
50億基金幫私校盈利？藍綠立委都質疑2018-05-24 12:01
北市調降自住單一房屋稅 陳冲：柯P終於看懂了2018-05-24 11:36
不滿軍公教年金改革 花蓮金門縣府聯合聲請釋憲2018-05-24 11:34
畢典確定代理校長主持 洪孟楷：蔡政府羞辱所有台大人2018-05-24 11:33
大愛戲劇播兩集就下架 NCC關切原因2018-05-24 11:31
政院稱台「亞洲最幸福國家」 插畫家列8幸福反諷2018-05-24 11:26
熱門文章
柯文哲為競選抵押6500萬房借貸 傳遭陳佩琪大罵冷戰3天2018-05-24 10:14
馬英九將被踢爆15個料 其中竟然還有三寶？2018-05-23 21:55
最新！台南、澎湖明起第一階段限水2018-05-23 20:22
查政治干預大愛電視台 NCC以換照威脅？2018-05-24 00:35
總統本非蔡英文？綠議員：民進黨對不起蘇貞昌2018-05-23 21:54
約談不發傳票北檢還要人感謝 侯漢廷：我謝個鬼2018-05-23 19:35
電話約作證遴委怕 李艷秋：你想清晨破門被抓嗎？2018-05-23 21:42
被問學生赴陸讀書吳茂昆回「我聽不到」 網批：心虛裝聾2018-05-24 10:37
被蔡碧仲說違法？吳茂昆：若司法認定違法就下台2018-05-24 10:00
部會接力拔管 爺們！誰管經濟、民生？2018-05-24 09:00
【重磅快評】強迫智子之心上架 小英完勝川普和習大2018-05-24 09:32
北檢約談連前教長都有 就是不傳管中閔本人2018-05-23 18:57
【長知識】新巡防艦將裝「單片神盾」？海軍否認2018-05-23 23:00
吳茂昆沒事管中閔呢？徐國勇：闖紅燈被抓到就是要罰2018-05-24 12:29
北市調降自住單一房屋稅 陳冲：柯P終於看懂了2018-05-24 11:36
蔡政府金援索羅門9億元 洪孟楷：2016就講好的事2018-05-23 20:01
北檢稱台大遴委感謝約談 孫大千：睜眼說瞎話2018-05-24 08:36
WHA第3天 友邦仗義執言：遺漏台灣是羞恥2018-05-23 19:20
對岸政治干擾？大愛下架「智子之心」 NCC關切2018-05-23 23:52
白色恐怖？ 北檢：管案 不排除下一波約談2018-05-24 00:37
澎防部105榴彈砲兵班 全由女性官兵組成2018-05-23 22:23
柯志恩：吳茂昆闖紅燈被告發 徐國勇還想銷單2018-05-24 15:36
再少一邦交國！我和布吉納法索斷交2018-05-24 18:39
北檢「聖地」只辦大案 管案證人「有幸」參一咖滋味是...2018-05-24 08:00
影／61年前的今天 美大使館曾因此案升起我國旗2018-05-24 15:42
「拔管案」電話通知開庭惹議 邱太三：親民便民啦！2018-05-24 15:12
17年來最晚梅雨？台南、澎湖一階限水了2018-05-24 00:01
民營和平電廠破管 瀕限電紅燈2018-05-24 00:11
黃智賢：兩蔣不敢做的事 蔡政府毫無廉恥地幹2018-05-24 10:22
蔡碧仲：吳部長違法 不表示管沒違法2018-05-24 00:39
大陸「單向融合」對台磁吸 各省市加大惠台措施2018-05-24 10:39
漢光演習預演日 海峽上空國共電戰機對峙？2018-05-24 15:07
選輸退出政壇？呂秀蓮：我已退出政壇 用不著喊2018-05-24 12:01
被控昔違法赴陸 吳茂昆：看賴揆要不要我下台2018-05-24 11:27
【即時短評】管你頂標生與管中閔 意識形態勝過競爭力2018-05-24 16:09
北市「三腳都」選情 林濁水：民進黨已進退失據2018-05-24 13:55
瑞典發備戰須知防入侵 龍應台：我們的身邊也是…2018-05-23 22:14
柯文哲：吳音寧太嫩了 不知政治危險2018-05-24 14:45
【重磅快評】吳茂昆秒答說大話 吃定賴清德需要他2018-05-24 16:57
拒簽反深澳電廠 柯文哲：最大問題是政府沒公信力2018-05-24 17:35
留言