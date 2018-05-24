柯P派顧問當吳音寧保母 王鴻薇：總經理需看管正常？

2018-05-24 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北農產運銷公司（北農）總經理吳音寧近來引發危機處理、專業度、送菜返鄉等諸多爭議，台北市長柯文哲日前仍表態吳沒問題、只是欠缺經驗，同時派顧問把吳「顧好」；議員王鴻薇今在議會總質詢質疑「總經理要人看管算正常嗎？」並要柯嚴正考慮撤換事宜；但柯仍稱，總經理人事案是農委會決定。

王鴻薇表示，北農常務董事曾建議北農的總經理與董事長之間的溝通需要加強，溝通不良對公司一定不好；她懷疑吳音寧與北農董事長、台北市副市長陳景峻溝通仍有問題，連吳送菜返鄉事件，陳都不知情。如今檢調查吳音寧，吳應先停職。

陳景峻表示，溝通有改善，現在吳音寧要做什麼事都有打電話或拜訪他時告知，至於吳送菜返鄉一事，他真的都不知道，但吳開記者會對外說明時則有跟他說；現在檢調追查送菜返鄉，將尊重檢調偵查。

柯文哲說，曾討論過吳音寧是否應停職接受調查，不過吳做的都合法，只是「政治不正確」；現在他也有請北農顧問黃國彥等人把吳「看好」。黃在萬華區當區長十年，社會歷練豐富，能適時給吳建議。

黃國彥則說，柯要求他看管吳，對他而言有點沉重，但他身為顧問能幫助公司都會盡力做；若吳可能引起問題時，會提醒吳注意。

王鴻薇質疑，任何公司、局處首長，若要人在旁看管，「這樣的運作正常嗎？」如此不正常的運作真的不合理；北農總經理做到要有保母看管，柯文哲是否嚴肅考慮撤換吳？