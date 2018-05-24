蘇貞昌李登輝談什麼？幕僚轉述：請益新北建設藍圖

2018-05-24 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午由女兒、立委蘇巧慧陪同，拜會前總統李登輝，雙方會談約1小時40分，蘇離去時未受訪，前總統李登輝辦公室主任王燕軍則轉述，因為李前總統是三芝人，今天就是針對蘇卸任後至今，對對三芝、淡水的建設，雙方進行交流。

蘇貞昌今天拜會李登輝前後都為受訪，僅離去前搖下車窗，簡單說了「謝謝」，而李登輝今天並未現身迎接或送客，王燕軍表示，李前總統今天有一點小感冒，因為不希望李前總統走出室外溫度變化太大，就請他留在室內，不過李前總統現在身體狀況很好，謝謝外界關心。

王燕軍轉述，李前總統知道蘇貞昌此次代表民進黨要選新北市長，覺得是非常辛苦的工作，李前總統一方面鼓勵蘇貞昌、另一方面也希望蘇一樣堅持過去在台北縣長任內累積下的成果，創造一些新的作法跟想法，創作新北市民的榮耀，提振新北市未來發展。

王燕軍說，今天會談氣氛很好，主要針對市政建議上交換看法，李前總統是三芝人，而蘇貞昌在台北縣長任內，對三芝建設已有藍圖，當時也跟李前總統有相關交流，今天是針對蘇卸任後至今，對新北市淡水、三芝的建設，與李前總統交流。