賴揆發英雄帖：台灣應有志氣成為AI國際樞紐

2018-05-24 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德今天出席「產業出題 x 人才解題」AI領航者峰會，感謝各界共襄盛舉，並廣發英雄帖，期盼各界人才一齊加入AI（人工智慧）產業推動行列，為台灣相關產業發展奠定基礎。

賴揆強調，台灣應有志氣成為AI的國際樞紐，目前微軟、Google與Amazon已投入能量，NVIDIA及思科公司也可望前來，相信只要做好準備，國際社會將看到我國的抱負及努力。

賴清德指出，2016年「世界經濟論壇（World Economic Forum）」特別提到AI是工業4.0的核心，瑞士銀行也預2030年亞洲人工智慧產值將達到3兆美元，因此國際社會已認知AI作為新興產業的重要性；行政院非常重視，也已結合社會各界及地方政府共同推動AI發展。

賴清德表示，台灣具備眾多發展AI的利基，除深厚的工業基礎及發達的資通訊產業外，人才教育水準高，培訓更備受國際肯定；此外，根據英國「開放知識基金會（Open Knowledge Foundation）」的國際評比，我國在開放資料及開放政府的成果名列前茅。希望各界共襄盛舉，相信我國一定有機會成功。

賴清德說，行政院於今年1月推動「台灣AI行動計畫（107年～110年）」，計畫重點工作包含「AI領航推動」、「AI人才衝刺」、「場域與法規開放」及「建構國際AI創新樞紐」，希望達到我國「產業AI化」、「AI產業化」；在AI人才培育方面，政府期望於未來4年，透過各式訓練每年培育5,000位AI實務應用人才，並於民國110年，透過產業出題、人才解題的方式，培育1,000位AI高階科研人才，以期人才不虞匱乏。

在法制環境方面，行政院與立法院合作，通過「金融科技發展與創新實驗條例」與「外國專業人才延攬及僱用法」，並修訂「科學技術基本法」；另「無人載具科技創新實驗條例」草案已送立法院審議，以上法規目的在於使我國能培養人才為國所用，也可延攬外國人才一起努力。