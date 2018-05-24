【重磅快評】吳茂昆秒答說大話 吃定賴清德需要他

2018-05-24 16:57 聯合報 主筆室



教育部長吳茂昆每次上場都有好戲看，今天的演出讓人絕倒，藍委質疑他擔任國科會主委期間未經申請出席杭州高新技術高峰論壇，吳不假思索說他有申請，歡迎去查，沒申請就下台，但被繼續逼問後，隨即改口「看賴院長要不要我下台」，身為部長在國會殿堂信口雌黃，毫不掩飾，他到底憑什麼？

立委柯志恩、賴士葆今天質詢都很精彩，充分準備及犀利詰問，再次讓吳茂昆上演一次現代官場現形記，柯志恩指吳茂昆曾在2005年到蘇州參加國際科學理事會，又到杭州參加高新技術高峰論壇，吳茂昆坦承是實情，但都有申請，柯馬上「糾正」吳茂昆，指科技部發函表示吳當時只有申請到蘇州，沒有申請到杭州，吳卻說確定有申請，歡迎柯去查，如果沒有就下台。

吳茂昆可能以為這樣硬拗就可隨便呼攏過去，未料，柯志恩窮追不捨，再次質問「要是真的被查到沒申請，是不是要下台？」吳茂昆這才改口，「看賴院長要不要我下台」。柯志恩斬釘截鐵表示「你百分之百沒申請」，這時吳茂昆才沈默幾秒後回應「謝謝指教」。

賴士葆則抓緊法務部次長蔡碧仲昨天的發言質詢吳茂昆，指「蔡碧仲說你違法，你知道嗎？」並說吳茂昆應該也被約談，沒想到吳茂昆竟直接回應「可以呀」。

在這場立委與部長答詢中，可以清楚發現兩件事，一是立委有備而來，二是吳茂昆其實很清楚杭州之行並未申請，立委有作功課，所以能先聲奪人，吳茂昆心知肚明自己沒申請就跑到杭州，所以才想拗拗看，眼看拗不過去，就把球丟給老闆賴清德。

科學家長於計算，吳茂昆自然不例外，面對藍委咄咄逼人，但他幾乎秒答就把去留丟給賴清德決定，臉皮雖厚，但卻是有經過盤算，一是，他已點出其實「拔管」的操盤手是賴清德，藍委要算帳，就去找賴清德吧，不關他的事，他只是檯面上的演員。

二是，吳茂昆算定賴清德此時還很需要他，雖然北檢也加入拔管行列，但工程還沒有竣工，再怎麼說，他還是要角，即使他讓賴清德很頭痛，但賴還是少不了他，所以他很放心的把自己的去留交給賴清德，即使司法單位真的要約談他，也不必操心。