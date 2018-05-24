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拍賣員低頭讓吳音寧授帽 宅神酸：最沉重的負擔

2018-05-24 16:56聯合新聞網 綜合報導

吳音寧在《臉書》分享替臺北農產運銷公司拍賣員授帽的照片。吳音寧臉書
吳音寧在《臉書》分享替臺北農產運銷公司拍賣員授帽的照片。吳音寧臉書
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北農公司總經理吳音寧上任後風波不斷，言行舉止飽受外界批評，質疑她不夠格擔任北農總經理一職。昨（24）日吳音寧在《臉書》分享替臺北農產運銷公司拍賣員授帽的照片，並感性表示謝謝他們的辛勞。對此，時常批評時政的宅神看了照片後，忍不住發文嘲諷道「只要黨跟農陣支持你，我就得要向你低頭，孩子啊，這就是爸爸為了餬口為了養小孩，最沉重的負擔」。

吳音寧在臉書分享3張幫多名拍賣員授帽的照片，並表示24日為三年一次的拍賣員授證典禮，且有感而發寫道「若沒有拍賣員傳承的制度，就沒有臺北農產運銷公司」。最後還不忘勉勵拍賣員們「辛苦了！加油！」。

而宅神朱學恒也分享了吳音寧證典禮的貼文，並發文狠酸道「不管我多麼比你有經驗，多麼比你了解農產，不管我多麼比你了解蔬菜拍賣，多麼比你有拍賣能力，不管我在台北農產運銷多比你待了幾十倍的時間，只要黨跟農陣支持你 我就得要向你低頭，孩子啊，這就是爸爸為了餬口為了養小孩，最沉重的負擔」。

網友們看到貼文後，也揶揄道「北農現在確實可以不靠拍賣員，反正賣不完的菜，高薪實習生可以用公款買給自己人」、「太好笑了，不專業的給專業的員工授帽…請讓專業的來好嗎？」，但也有人表態支持，要吳音寧加油，「繼續堅持做認為對的事情」。

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