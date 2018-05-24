哪個白癡制定白癡政策要收回？ 柯P：不覺得不對

2018-05-24 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲近期多次炮轟中央，民進黨籍北市議員何志偉今於議會總質詢時，特別詢問柯文哲是否收回先前批評高雄財政問題、談中央拔管案是白癡政策等言論，盼確認柯的想法。柯文哲則回應，很難收回，他對這些議題也確實仍存有疑慮，不覺得不對。

去年柯文哲陸續批評中央政策，其中談前瞻建設時還點名高雄市債務增加，酸高雄舉債2600億元、很多縣市財政都邁向「苗栗化」；另外，柯談論教育部針對國立台灣大學的拔管案時，還稱實在是很不願意批評民進黨，但最後脫口說出拔管嚴重侵犯大學自主，「不知道哪個白癡制定了這個白癡政策，我覺得要檢討一下。」何志偉針對柯頻頻嗆中央與綠營，今天也特別詢問柯是否收回這些批評。

柯文哲表示，有些話其實不是在公開場合說的，都是私下聊天而來，這些話已經說出，被外界錄影音儲存，現在每一家電視台也都檔案，「怎麼收回？」

何志偉強調，他問的不是這些話能否收回，而是柯文哲「想不想」、要不要收回；若他有辦法協助收回，即便成本很高，柯文哲是否願意收回這些批評。