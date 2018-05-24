蔡英文拚網購！臉書直播 幫農民推銷玉荷包

2018-05-24 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



現在是荔枝產季，農民朋友都在產地趕忙搶收。蔡英文總統與總統府秘書長陳菊下午1:10透過臉書直播，幫農民推銷玉荷包。