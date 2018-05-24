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蔡英文拚網購！臉書直播 幫農民推銷玉荷包

2018-05-24 13:53聯合報 記者林河名╱即時報導

現在是荔枝產季，農民朋友都在產地趕忙搶收。蔡英文總統與總統府秘書長陳菊下午1:10透過臉書直播，幫農民推銷玉荷包。

總統府表示，因為有高雄在地農民希望政府協助宣傳銷售，因此，蔡總統與陳菊秘書長透過總統臉書直播的方式，幫忙農民來推銷今年的玉荷包，鼓勵網友透過電話和網路直接訂購。

蔡英文總統與總統府秘書長陳菊下午1:10透過臉書直播，幫農民推銷玉荷包。圖為高雄...
蔡英文總統與總統府秘書長陳菊下午1:10透過臉書直播，幫農民推銷玉荷包。圖為高雄玉荷包。記者謝梅芬／攝影
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農民陳菊總統府
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