教團促吳茂昆下台 教部：許多是錯誤指控

2018-05-24 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部長吳茂昆上任以來爭議不斷， 全國教師工會總聯合會日前發起「五一八搶救教育部行動」，號召教師與民眾赴教育部抗議，要求吳茂昆下台。活動結束近一周後，教育部今天回應表示，教團對部長有許多錯誤指控，包括在任東華大學期間請假天數、溢領獎助金等，都已由監察院調查結束，對於剽竊東華大學專利一事，也完全背離事實。

吳茂昆上任迄今逾一個月，充滿爭議。全教總在5月18日於教育部前發起活動，並製作吳茂昆的人形立牌，模仿吳的語氣說「我沒做錯任何事」，台下民眾氣憤高喊「下台！下台！」，現場逾500名抗議民眾，身穿白衣、頭戴紅布條，舉起手機打亮黑暗中的教育部。

對此教育部今天發出聲明回應，全教總在5月18日活動的訴求，因其中有許多對於吳茂昆部長的錯誤指控，為免外界再繼續以訛傳訛，茲說明如下：

1.吳部長在任職東華校長期間，一年上班日請假六成？

東華某位教師根據「公務員每周上班以5天計，全年約為260天(5天X52周計算)，吳茂昆在101年度請假160日(160/260=0.61.5)，占應工作天數61.5%」，赴監察院及教育部檢舉吳茂昆一年上班日請假六成！。

說明：

A.公務員年度的出勤比例計算，是以「差假日數/全年365日」，分母是全年總日數而不是扣除周休的260天。無論是文官或是大學校長，有許多活動都是在周末假日舉行。

B.吳茂昆自101年-104年任職東華大學校長。四年合計365*4=1460日。四年差假總計為553天4小時(含國內外)。554天差假/1460日=0.38。亦即吳茂昆四年校長任內的請假比率為38%。

C.101-104年，吳茂昆真正請私人休假的日數共計為29日8小時。其它的差假皆為公差。包括國內外會議、擔任評審、洽談產學合作案等。

D.吳茂昆在東華大學校長四年的請假日數中，只有5%是真正的休假。

E.東華大學位處東部，資源甚少，亦無頂大額外經費，東華校長不應該是坐在校園內，本應積極向外尋求資源以豐沛學校。

F.此一問題也經監察院的調查而說明清楚。

2.吳茂昆剽竊東華大學專利？(指綬草於台灣及美國申請專利一事)

說明：

A.「國立東華大學研究發展成果及技術移轉管理實施辦法」的規定，發明人是可以在專利申請通過前、後，向學校的專技審議會申請。

B.綬草的應用專利，在台灣共有兩次申請(功效應用不同，簡稱綬草1.0及綬草2.0)，兩次的專利擁有人都是國立東華大學。

C.綬草1.0亦已經在美國取得專利權，專利擁有人亦為國立東華大學。

D.綬草2.0為佈局全球專利保護，四位發明人決定以PCT模式展開各國專利申請。一開始是以國立東華大學申請，但2015年8月遭PCT駁回。因為東華大學及四位發明人皆非PCT會員國的自然人或法人。

E.四位發明人遂委託具美國籍的歐陽彥堂教授為申請人，同時亦與東華大學研發處討論後續處理及申請專利之費用核銷。(此部分由東華大學翁教授2015年9月提出申請，並由東華大學於2016/3月付款)。

F.目前綬草2.0的各國專利皆透過PCT申請中，目前亦已經請專利律師開始辦理專利擁有人移轉回東華大學。

3.吳茂昆在上任教育部長後，擔任課審會召集人，第一次去學習、第二次連學習都不去？

說明：

A.全教總此項指控完全背離事實。

B.自接任教育部長後，吳茂昆出席4/22(日)、4/29(日)、5/6(日)之課審會議。全教總所指之第二次課審會，應為4/29(日)，當天早上吳部長於會議中，約為10點多離開，赴華山出席教育部所主辦的「新南向教育展」。活動結束之後，又再回到課審會議繼續開會。

4.吳茂昆在東華大學校長任內溢領獎助金172萬元？