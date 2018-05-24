綠委修法要改單一召委制 藍委批：壟斷、壓縮少數黨

2018-05-24 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今排審國會改革相關法案，其中有關立院委員會數目由8個增加為12個、委員會雙召委改成單一召委制的修法方向，引發朝野熱議。國民黨上午舉行記者會批評，民進黨此修法政治動機不單純，有藉此壟斷立法議事、徹底壓縮少數黨生存空間之嫌。

國民黨團書記長李彥秀表示，當年為因應第七屆起國會席次減半，將12個委員會縮併為8個、各委員會召委由3席改為2席，如今才10年光景，現在一黨獨大的民進黨便起心動念要改變現狀，政治動機相當可疑。國民黨團主張在朝野各界未凝聚共識前，不宜冒然改變現狀，應考慮舉辦公聽會廣徵意見，就算要施行新制也應該自新屆次開始，而不是在本屆半途中實施。

國民黨立委賴士葆指出，民國96年為因應第七屆起國會席次減半為113席，立法院修改「立法院組織法」第10條與「立法院各委員會組織」第三條相關條款，當時聚焦在12委員會減至8、召委單一制、立委可參加2個委員會等主要議題。最後在強化委員會專業化及避免少數委員操弄的考量下，多數黨國親泛藍陣營與民進黨團總召柯建銘均極力主張修法縮減委員會，各委員會至少13席；至於建立委員會單一召委主席制及每名委員可登記參加兩個委員會，朝野委員各有贊成或反對，未達共識下僅妥協委員會改採雙召委主席制。

國民黨立委、司法召委吳志揚批評，儘管立院改制為現今的8個委員會，每委員會13-15席，但在法定1/3出席即可開會規定下，仍時遭外界詬病少數4、5人即可決策影響立法。完全執政的民進黨如果美其名專業分工而強勢改回12個委員會，並改採召委單一制，不但打臉當年的主張，更有壟斷、主導所有委員會議事的政治動機。未來更少數的人就能隨心所欲控制立法、修法，立法院也將徹底淪為總統或行政院的「立法局」，如此少數黨還有制衡與生存的空間？

國民黨立委許毓仁則說，國民黨對於議長退出政黨的中立化、國會聽證調查權，都持正面支持立場；尤其自從蘇嘉全出任立法院長，不但仍出席政黨活動，主持會議更屢屢唯黨意是從、浮濫引用有利於執政黨的議事規則、召集協商當過水，早已失去議長的中立與高度，這部分最需要加以檢討與規範。