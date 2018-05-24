青年團體拿著泡麵鞠躬大喊：對不起我拉低平均薪資

相關新聞
被蔡碧仲說違法？吳茂昆：若司法認定違法就下台2018-05-24 10:00
被問學生赴陸讀書吳茂昆回「我聽不到」 網批：心虛裝聾2018-05-24 10:37
大陸「單向融合」對台磁吸 各省市加大惠台措施2018-05-24 10:39
影／國會改革減召委？在野黨質疑壟斷議事2018-05-24 11:05
青年為低薪向政院道歉 諷由賴揆改革是「請鬼拿藥單」2018-05-24 11:00
綠委修法要改單一召委制 藍委批：壟斷、壓縮少數黨2018-05-24 10:56
立院宣讀條文浪費時間？許毓仁建議買「機器人讀稿機」2018-05-24 10:43
中國大陸WHA打壓台灣 外交部:在崇高殿堂公然說謊2018-05-24 10:33
影／吳茂昆立院備詢遭杯葛 藍委包圍要求下台2018-05-24 10:14
北檢致電台大遴委 葉毓蘭諷：效法詐騙集團手法2018-05-24 09:15
降低立委釋憲門檻 朝野待協商2018-05-24 00:01
台旅法效應？AIT開新館 美議員籲波頓來台2018-05-24 00:00
曾永權、林中森去不成 藍改派郝龍斌去海峽論壇2018-05-23 23:45
接見美民主黨成員 蘇嘉全：政策要有利人民才能永續執政2018-05-23 22:38
馬英九將被踢爆15個料 其中竟然還有三寶？2018-05-23 21:55
蔡政府金援索羅門9億元 洪孟楷：2016就講好的事2018-05-23 20:01
海峽論壇十週年 國民黨郝龍斌組團赴陸會汪洋2018-05-23 17:57
黃智賢：民進黨選輸可以翻桌不認 玩成這樣還口口聲聲民主2018-05-23 17:32
【重磅快評】北檢恐怖嗎？司法史上會記上這一筆2018-05-23 16:44
蔡碧仲：吳茂昆違法不代表管中閔可以違法2018-05-23 14:54
副總統接見克國副總理 盼技職教育交流合作2018-05-23 14:50
勞動部才剛換新址即遇抗議 警方動員防暴動2018-05-23 14:14
柯P：有人說台灣瘋子太多 是不是因為鉛水喝太多?2018-05-23 13:54
被問是務實的台獨工作者？ 卓榮泰這麼回2018-05-23 12:11
【即時短評】認同馬英九的維持現狀嗎？ 蔡英文誠實點2018-05-23 11:44
聯合國報告稱台灣是中國一省 徐永明質疑賴清德「沒聲音」2018-05-23 11:40
違規工廠就地合法？ 李應元：520後蓋的就是不可以2018-05-23 11:25
藍委籲放寬立委釋憲門檻 避免引發恐龍判決2018-05-23 11:25
台灣是亞洲最幸福國家？ 行政院承認搞錯了2018-05-23 11:17
台灣是亞洲最幸福樂土？ 民進黨政府沒告訴你這些真相…2018-05-23 10:00
20間航空公司變更台灣標註 吳釗燮：全力協商2018-05-23 09:45
吳釗燮：用策略性融資計畫幫友邦 是三贏2018-05-23 09:35
扁：沒周子瑜事件和319 綠照樣會贏總統大選2018-05-23 09:20
同樣是「維持現狀」 孫大千點出馬英九和蔡英文的差別2018-05-23 08:16
葉毓蘭批蔡英文：戰力壓過蔣經國 恐是促統第一大功臣2018-05-23 08:01
熱門文章
蔡碧仲：吳茂昆違法不代表管中閔可以違法2018-05-23 14:54
台灣是亞洲最幸福國家？ 行政院承認搞錯了2018-05-23 11:17
馬英九將被踢爆15個料 其中竟然還有三寶？2018-05-23 21:55
黃智賢：民進黨選輸可以翻桌不認 玩成這樣還口口聲聲民主2018-05-23 17:32
最新！台南、澎湖明起第一階段限水2018-05-23 20:22
館長霸氣贊助、火速會面 蘇祈麟：地獄訓練將來臨2018-05-23 14:12
台大遴選委員遭約談惹議 北檢：多數證人表感謝與支持2018-05-23 13:21
約談不發傳票北檢還要人感謝 侯漢廷：我謝個鬼2018-05-23 19:35
查政治干預大愛電視台 NCC以換照威脅？2018-05-24 00:35
電話約作證遴委怕 李艷秋：你想清晨破門被抓嗎？2018-05-23 21:42
總統本非蔡英文？綠議員：民進黨對不起蘇貞昌2018-05-23 21:54
北檢約談連前教長都有 就是不傳管中閔本人2018-05-23 18:57
【即時短評】電話傳台大遴選委員 是來作證還是恐嚇？2018-05-23 12:48
蔡政府金援索羅門9億元 洪孟楷：2016就講好的事2018-05-23 20:01
【重磅快評】北檢恐怖嗎？司法史上會記上這一筆2018-05-23 16:44
對岸政治干擾？大愛下架「智子之心」 NCC關切2018-05-23 23:52
WHA第3天 友邦仗義執言：遺漏台灣是羞恥2018-05-23 19:20
【即時短評】認同馬英九的維持現狀嗎？ 蔡英文誠實點2018-05-23 11:44
【長知識】新巡防艦將裝「單片神盾」？海軍否認2018-05-23 23:00
部會接力拔管 爺們！誰管經濟、民生？2018-05-24 09:00
白色恐怖？ 北檢：管案 不排除下一波約談2018-05-24 00:37
柯文哲為競選抵押6500萬房借貸 傳遭陳佩琪大罵冷戰3天2018-05-24 10:14
澎防部105榴彈砲兵班 全由女性官兵組成2018-05-23 22:23
被蔡碧仲說違法？吳茂昆：若司法認定違法就下台2018-05-24 10:00
約談台大校長遴委 藍委：蔡碧仲把北檢變東廠2018-05-23 12:15
北檢「聖地」只辦大案 管案證人「有幸」參一咖滋味是...2018-05-24 08:00
台大遴選委員遭約談 北檢：傳證人是標準程序2018-05-23 11:28
民營和平電廠破管 瀕限電紅燈2018-05-24 00:11
【重磅快評】強迫智子之心上架 小英完勝川普和習大2018-05-24 09:32
蔡碧仲：吳部長違法 不表示管沒違法2018-05-24 00:39
17年來最晚梅雨？台南、澎湖一階限水了2018-05-24 00:01
台大遴委被約談地引疑 蔡碧仲：有時是考量當事人利益2018-05-23 11:13
瑞典發備戰須知防入侵 龍應台：我們的身邊也是…2018-05-23 22:14
遴選委員陸續被約談 台大聲明：不應造成寒蟬效應2018-05-23 19:45
有漏洞！飼料添加工業染劑 生產毒蛋黃食安法只能罰鍰2018-05-23 11:11
聯合國報告稱台灣是中國一省 徐永明質疑賴清德「沒聲音」2018-05-23 11:40
北檢約談台大遴委 柯志恩諷：因蔡碧仲自己查不出來2018-05-23 13:54
影／不只台大教授 官派遴委教部次長也接到北檢約談2018-05-23 16:32
陸稱台參與世衛所有技術會議 外交部：公然說謊2018-05-23 22:26
拔管 北檢約談台大遴委 「 這叫台灣價值？」2018-05-24 00:00
留言