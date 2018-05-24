大陸「單向融合」對台磁吸 各省市加大惠台措施

2018-05-24 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



中國大陸祭出惠台31條措施後，現在更加大力道，陸續推動設立台灣青年創業園區，向台青招手。大陸涉台學者表示，現在大陸各省市正陸續推出因地制宜的施行細則，過去大陸講的是相互融合，現在認為也可以由陸方單向融合。

大陸涉台專家說，惠台31條不是中共中央自作主張的政策，是集合馬政府時期台灣民眾在不同場合，向大陸反應的想法與建議，大陸第一次聚集跨部會29個單位，一起研究討論推出的，對台灣人民會越來越軟，不藉助任何中間團體，直接從中央或地方向台灣民眾伸出手來。

國安會前秘書長蘇起領軍的台北論壇，5月初拜會大陸智庫及國台辦主任劉結一，一行包含外交部前部長錢復、前駐美代表程建人、前海基會董事長洪奇昌、淡江大學陸研所副教授張五岳等人，拜會中國國際問題研究院（外交系統）、中國現代國際關係研究院（國安系統）、中國國際戰略研究基金會（軍方系統）等單位；會後完成8千字訪談報告，深入剖析兩岸情勢。

大陸涉台學者表示，陸方已把蔡英文政府定性為「漸進台獨」，包括賴清德的「務實台獨工作者」說法，陸方認為這些言行是發出台獨信號，破壞2015年「馬習會」建立的兩岸現狀，大陸堅持「九二共識，一中原則」作為兩岸談判的政治基礎，在這個政治基礎的問題尚未解決之前，不會重啟任何官方形式或是官方智庫的對話；陸方以軍演、機艦繞台、挖走邦交國等手段對台保持壓力，但對蔡政府並未完全將門關上，也沒有將答卷收回，「隨時可以答卷」。