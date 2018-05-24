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被問學生赴陸讀書吳茂昆回「我聽不到」 網批：心虛裝聾

2018-05-24 10:37聯合新聞網 綜合報導

針對台大遴選委員遭北檢約談、高中校長因赴陸學生人數增加被關切等質疑，吳茂昆被媒體...
針對台大遴選委員遭北檢約談、高中校長因赴陸學生人數增加被關切等質疑，吳茂昆被媒體詢問時，僅表示「我聽不到」。本報系資料照片 圖／聯合報系資料照片
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政治介入學術爭議不斷，拔管風波延燒，台大遴選委員遭北檢約談，同時建中武陵高中校長也因學生赴大陸念書人數增加遭各政府單位關切。昨日教育部吳茂昆被媒體詢問相關爭議時不願回應，改由政務次長姚立德出面指出，調查局介入校園，教育部一概不知。至於教育部致電校長只是想了解赴陸學生增加的原因。

昨日吳茂昆出席教育部部會報告，在場媒體詢問吳茂昆過去也曾赴陸演講，為什麼阻止大家赴陸讀書，但他回應：「我聽不到，你們在講什麼？」，把台大鄰選委員遭約談和調查高中生赴陸讀書2大爭議，丟給姚立德去面對。

姚立德證實，教育部有致電建中和武陵高中校長，但他解釋這是職責所需，必須了解赴陸學生人數增加的原因，做為日後調整高教依據。至於調查局等其他單位介入校園，教育部不知道此事。

姚立德指出自己也有遭到檢查官約談，但他覺得只是配合調查沒什麼。但有台大遴選委員透露，北檢沒有書面而是透過打電話告知，加上約談地點不在北檢，還單獨約談2小時，讓他們覺得很恐懼

對吳茂昆表示「聽不到」的回應，網友紛紛表示反感：「這嘴臉令人想吐口水」、「心虛裝聾，當然聽不到」、「沒用的啦！裝睡的人是永遠叫不醒的」、「士大夫之無恥，是謂國恥！真是丟人現眼的官員啊！」、「閉上眼睛，就以為看不見；摀住耳朵，就以為聽不到。但正義和公理在你我心中，人民的眼睛雪亮。」、「眼瞎耳聾用選票就好了」。

吳茂昆教育部台大建中武陵
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