被問學生赴陸讀書吳茂昆回「我聽不到」 網批：心虛裝聾

2018-05-24 10:37 聯合新聞網 綜合報導



針對台大遴選委員遭北檢約談、高中校長因赴陸學生人數增加被關切等質疑，吳茂昆被媒體詢問時，僅表示「我聽不到」。本報系資料照片 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政治介入學術爭議不斷，拔管風波延燒，台大遴選委員遭北檢約談，同時建中、武陵高中校長也因學生赴大陸念書人數增加遭各政府單位關切。昨日教育部長吳茂昆被媒體詢問相關爭議時不願回應，改由政務次長姚立德出面指出，調查局介入校園，教育部一概不知。至於教育部致電校長只是想了解赴陸學生增加的原因。

昨日吳茂昆出席教育部部會報告，在場媒體詢問吳茂昆過去也曾赴陸演講，為什麼阻止大家赴陸讀書，但他回應：「我聽不到，你們在講什麼？」，把台大鄰選委員遭約談和調查高中生赴陸讀書2大爭議，丟給姚立德去面對。

姚立德證實，教育部有致電建中和武陵高中校長，但他解釋這是職責所需，必須了解赴陸學生人數增加的原因，做為日後調整高教依據。至於調查局等其他單位介入校園，教育部不知道此事。

姚立德指出自己也有遭到檢查官約談，但他覺得只是配合調查沒什麼。但有台大遴選委員透露，北檢沒有書面而是透過打電話告知，加上約談地點不在北檢，還單獨約談2小時，讓他們覺得很恐懼。

對吳茂昆表示「聽不到」的回應，網友紛紛表示反感：「這嘴臉令人想吐口水」、「心虛裝聾，當然聽不到」、「沒用的啦！裝睡的人是永遠叫不醒的」、「士大夫之無恥，是謂國恥！真是丟人現眼的官員啊！」、「閉上眼睛，就以為看不見；摀住耳朵，就以為聽不到。但正義和公理在你我心中，人民的眼睛雪亮。」、「眼瞎耳聾用選票就好了」。