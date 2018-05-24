北檢致電台大遴委 葉毓蘭諷：效法詐騙集團手法

2018-05-24 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



北檢偵辦管中閔案，近日在未書面通知、僅致電訂庭期之下，陸續在信義路第五辦公室約談台大校長遴選委員，讓遴選委員直呼「比白色恐怖更白色恐怖」。北檢發新聞稿澄清，有證人主動要求不要曝光，才由承辦檢察官親自致電聯繫，大多數證人均表感謝與支持。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書批，是什麼樣的急迫、特殊案件，才會讓北檢的檢察官們居然會跳過刑事訴訟法的規定，如此不堪的效法詐騙集團的手法，親自打電話聯絡當事人？10幾年來我們努力教育人民防詐的ABC：沒有法官、檢察官會打電話給你，就此破功！

她說，依據刑事訴訟法第175條規定，傳喚證人應用傳票，而且還會記載抗傳得命拘提。檢察官使用詐騙集團的手法，用電話通知不但不倫不類，而且不符合法定程序。最誇張的是，還發新聞稿，表示這些被通知的證人，非常感恩，表示感謝支持。

「根據心理學的研究發現，在這樣的情境之下感恩，極有可能是斯德哥爾摩症候群，但是此種反應需要長時間的相處互動，才能形成」。葉毓蘭說，會表示感謝支持，除了候選人拉票外，最有可能的就是，在極度的恐懼之下，「謝謝你饒我一命」、「放我一馬」！在擄人勒贖案中肉票最常講的。