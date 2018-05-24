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史上最長的萬點行情 謝金河直指三個重點

台灣遊客峇里島遭搶 當地警方已逮捕嫌犯

2018-05-24 07:30聯合報 記者徐偉真╱即時報導

一名台灣女性遊客日前在印尼峇里島庫塔區遭兩名嫌犯劫財，外交部今天表示，警方已循線逮捕嫌犯，全案仍在調查中，駐處和峇里島警方也保持密切聯繫。

媒體報導，台灣籍戴姓女子清晨前往庫塔區的俱樂部時遭兩名歹徒盯上，一人和戴女聊天，一人趁她不注意時拿走她皮包內的信用卡、護照和約1000澳幣現金（約新台幣2萬2315元）。

外交部表示，警方據報後已循線逮捕嫌犯，全案仍在調查中，駐處與峇里島警方保持密切聯繫，並將視情提供受害國人必要協助。

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