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海峽論壇十週年 國民黨郝龍斌組團赴陸會汪洋

2018-05-23 17:57聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨郝龍斌。聯合報系資料照
國民黨郝龍斌。聯合報系資料照
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國民黨副主席曾永權、智庫副董事長林中森申請赴陸參加海峽論壇，昨天正式遭到蔡政府駁回。黨主席吳敦義今天正式改派另一位副主席郝龍斌受命，組團赴陸參加海峽論壇十週年大會，郝龍斌率領的國民黨訪問團將會見中國大陸政協主席汪洋，並代表國民黨和吳敦義，在論壇開幕致詞闡述國民黨的兩岸政策。

吳敦義去年就任黨主席後敦聘郝龍斌出任黨副主席，但兩人在兩岸政策的互動及關係，一直被外界作文章，郝龍斌出任副主席後，頻頻受邀赴陸參加活動，而且對岸還特別指定郝龍斌與會，反而吳敦義「一中各表」的「九二共識」論述被對岸質疑，關係一度緊張。

也因如此，從國共論壇籌辦開始，外界就一直拿「吳、郝心結」作文章，並且斷言吳敦義絕不會讓郝龍斌組團赴陸，甚至不惜破局也不會指派郝龍斌與會。

據了解，郝龍斌的一些作法黨內雖確有意見，但「吳、郝」在兩岸的互動作，還不到「有我無你」的地步，只是更需要溝通、彼此尊重並建立互信。由於吳敦義、曾永權赴陸都受到總統府管制，曾永權赴陸兩度申請被駁，吳敦義若申請赴陸，恐也比登天還難，就連林中森身為前海基會董事長，照規定只有管制兩年，但蔡政府也延長管制期限，在此情形下，國民黨只有倚重郝龍斌赴陸處理重要的國共交流活動。

在曾永權赴陸申請被駁回後，據了解，吳敦義今天已經正式指派郝龍斌率領國民黨訪問團，赴陸參加海峽論壇十週年大會，吳敦義並在下午中常會後與郝龍斌當面晤談，針對訪陸一事深入交換意見。

郝龍斌確定組團後，國民黨訪問團成員稍有變動，但智庫執行長高永光、黨副秘書長杜建德等重要成員不變，郝龍斌率領的訪問將按原計畫，六月四日前福建往廈門，五日晚間將出席國台辦主任劉結一的歡迎晚宴，六日上午論壇開幕式前，中國大陸政協主席汪洋將會見國民黨訪團，郝龍斌並將在論壇開幕式致詞。

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