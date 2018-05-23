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影／國民黨新營黨部遭查封 群眾掛抗議布條燒小英照

2018-05-23 16:23聯合報 記者謝進盛╱即時報導

國民黨工會因黨部積欠黨工退休金、資遣費，遭黨工委託律師向法院聲請查封黨產，台南地院受台北地院委託，今天下午派員完成查封國民黨新營區黨部黨產，現場20多名群眾除懸掛抗議布條，同時焚燒蔡英文照片表達不滿，幸衝突並未擴大。

「蔡英文下台！」「國民黨加油！」台南市議員蔡育輝服務處及多名退職黨工也到場聲援，抗議民進黨政府、不當黨產委員會作風鴨霸，不過並未為難台南地院執行公務。

國民黨新營區黨部傍晚也發布新聞稿。市黨部主委謝龍介表示，雖然遭查封的起因是國民黨積欠黨工給付薪資，但究因也是因黨產會的清算凍結黨產，造成國民黨積欠黨工薪資無法如期發放，才會讓黨工與國民黨對簿公堂，國民黨會盡力協調，希望退休黨工能體諒。

謝龍介說，手心是肉手背也是肉，不論是現職同仁還是退休黨工，家人永遠都是一家人，兄弟始終是兄弟，是沒有隔夜仇的，國民黨體恤退休黨工領不到錢的心情，期望他們能夠體諒國民黨目前被執政黨違憲亂紀所對付的困境，也呼籲黨產會能站在勞工權益的立場，以同理心對待國民黨，讓退休黨工薪資的問題能獲得妥善處理。

台南市黨部執行長黃淑貞表示，懇求停止違法凍結國民黨黨產，憲法第十五條規定:人民之生存權、工作權、財產權應予保障。

因國民黨財產遭黨產會凍結，有305名退休黨工僅領到4成退休金，目前正在訴訟中，今日國民黨不動產，除市黨部外、新營黨部都是查封標的，雖然被查封的兩處黨部僅是貼上封條，但義務志工及員工心情大受影響，認為法律規定應有得保障，當前執政黨凌駕在憲法、法律之上，同樣是受勞基法保障的勞工情何以堪，一樣的天空、不一樣的待遇，勞工有家要養、生活要過、稅金要繳、高漲房屋稅要負擔，我們都是台灣人都是國家一份子，如今被趕盡殺絕，執法單位成為惡鬥清算的劊子手，請求謙卑政府，苦民所苦、將心比心。

多名退職黨工在黨部聚集。記者謝進盛/攝影
多名退職黨工在黨部聚集。記者謝進盛/攝影
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台南地院順利貼上高示封條。記者謝進盛/攝影
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國民黨新營黨部下午遭查封 ，群眾掛抗議布條燒蔡英文照發洩不滿。記者謝進盛/攝影
國民黨新營黨部下午遭查封 ，群眾掛抗議布條燒蔡英文照發洩不滿。記者謝進盛/攝影
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國民黨新營黨部下午遭查封 ，群眾掛抗議布條燒蔡英文照發洩不滿。記者謝進盛/攝影
國民黨新營黨部下午遭查封 ，群眾掛抗議布條燒蔡英文照發洩不滿。記者謝進盛/攝影
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國民黨新營黨部下午遭查封 ，群眾掛抗議布條燒蔡英文照發洩不滿。記者謝進盛/攝影
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國民黨新營黨部下午遭查封 ，群眾掛抗議布條燒蔡英文照發洩不滿。記者謝進盛/攝影
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台南地院人員到場執行公務。記者謝進盛/攝影
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國民黨新營黨部下午遭查封 ，群眾掛抗議布條燒蔡英文照發洩不滿。記者謝進盛/攝影
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