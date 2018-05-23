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民進黨選對會邀集姚文智、呂秀蓮協調 將舉行政見會

2018-05-23 11:29聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智、前副總統呂秀蓮協調，協調會很快結束，將舉行政見會後再決定人選。

民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智（右）、前副總統呂秀蓮（左）協調...
民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智（右）、前副總統呂秀蓮（左）協調，協調會很快結束，將舉行政見會後再決定人選。記者曾吉松／攝影
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民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智（右）、前副總統呂秀蓮（左）協調...
民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智（右）、前副總統呂秀蓮（左）協調，協調會很快結束，將舉行政見會後再決定人選。記者曾吉松／攝影
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民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智（右）、前副總統呂秀蓮（左）協調...
民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智（右）、前副總統呂秀蓮（左）協調，協調會很快結束，將舉行政見會後再決定人選。記者曾吉松／攝影
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民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智（右）、前副總統呂秀蓮（左）協調...
民進黨選對會上午邀集有意參選台北市長的立委姚文智（右）、前副總統呂秀蓮（左）協調，協調會很快結束，將舉行政見會後再決定人選。記者曾吉松／攝影
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民進黨呂秀蓮姚文智
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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