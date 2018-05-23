違規工廠就地合法？ 李應元：520後蓋的就是不可以

2018-05-23 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農地上的違章工廠是否能夠就地合法？環保署副署長詹順貴今天明確表態，認為違章工廠臨時登記證不應該一再展延，經濟部應該更積極的進行盤點，不是讓工廠臨時登記證一再展延，環保署的立場與農委會一致。

行政院政務委員張景森上周在在彰化宣布，將透過跨部會小組，針對彰化縣工廠比較密集的地區，可透過新訂都市計畫，讓工廠能合法經營；都市計畫內的農地，也可以透過重劃方式取得住宅與生產用地。

此外，他也承諾業者，中央會在3個月內進行「工廠管理輔導法」修法，重新受理臨時工廠申請延長輔導期，地方縣市政府說前提是工廠不能汙染環境 ，引爆環團不滿醞釀串連上街頭抗議。 今天上午張景森邀集經濟部、農委會、環保署等相關部會進行協調。

環保署長李應元表示，農地上的違章工廠應該如何處理，都有相關的規定，蔡英文總統就職前就存在的，要透過水五金計畫集中，就職以後的違規工廠就要拆除，把農地歸還給農地，520以後，臨時工廠就必須合法地區才能設置，違規的工廠就是不可以。

農委會環保署副署長詹順貴表示，若重度汙染的廢五金工廠，應該個案處理，其他的違規工廠的臨時工廠登記證不應該一延再延，工廠輔導已經輔導這麼多年了，早早就應該有個明確的辦法出來，不是沒有積極輔導，然後臨時工廠登記證一延再延，那就還是一個就地合法的情況。