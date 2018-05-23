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獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

同樣是維持現狀 孫大千點出馬英九和蔡英文的差別

2018-05-23 08:16聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

索羅門辦太平洋運動會盼我金援，總統府表示願協助。對此，前立委孫大千說，連索羅門這樣的國家，辦個運動會都可以「趁火打劫」向台灣提款個幾億元，難道，過去聞名國際的「外交凱子」又要重出江湖了嗎？難道，這就是蔡英文的「維持現狀」嗎？

孫大千表示，既然蔡英文不斷的使用「仿冒品」的「維持現狀」來魚目混珠、招搖撞騙。那麼，我們就來「超級比一比」，請大家來分辨一下，國民黨和民進黨的「維持現狀」有什麼不一樣？國民黨在「九二共識」的基礎上，2016年移交政權時的兩岸現狀如下：

第一，「馬習會」開啟了兩岸領導人的會面模式。

第二，大陸觀光客來台人數突破四百萬人次。

第三，兩岸簽署ECFA，並且準備進一步簽署服貿及貨貿協定，讓台灣各產業可以優先完成中國大陸市場的佈局。

第四，兩岸達成外交休兵的默契，邦交國數目凍結，外交預算大幅下降。

第五，從2009年5月開始，台灣以中華台北名義成為世界衛生組織（WHO）的觀察員，並連續8年受邀以觀察員身分參加該組織年會（WHA）。

第六，陸委會和國臺辦建立隨時直接對話機制，避免兩岸之間的誤判與誤會。

第七，兩岸軍事對峙狀況全面降溫，台海情勢和平穩定。

第八，台灣可以順利參加各項國際組織的活動。

孫大千說，可惜在蔡英文執政兩年後，由於在兩岸路線上持續「擺爛耍賴」，兩岸現狀如下：

第一，蔡英文數次喊話願意在尊嚴、對等、及不預設前提和條件的情況下，與習近平會面，但是，亳無回應。

第二，大陸觀光客來台人數大幅下滑近五成，而且在持續減少之中，觀光旅遊產業損失慘重。

第三，兩岸經貿自由化的進程完全中斷，所有過去的成果毀於一旦。

第四，聖多美普林西比、巴拿馬、和多明尼加先後與台灣斷交，邦交國僅剩19國。兩岸外交戰火再度點燃。

第五，台灣再也無法參加世界衛生組織的各項會議。

第六，兩岸之間所有對話管道完全中斷。

第七，中共軍機及航艦的繞島行為已經成為常態，針對性的軍事演習也逐步展開。

第八，台灣在國際社會上重新被孤立，寸步難行。

孫大千感嘆，同樣是「維持現狀」，結果卻是天差地遠。這就是「正牌貨」和「仿冒品」的差別！

孫大千蔡英文
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