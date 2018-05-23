駁斥挺柯P理由 邱毅：白色非無色別妄想指鹿為馬

2018-05-23 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



前立委邱毅在臉書上表示，近來有些人積極在為柯文哲造勢，他們提出了不少冠冕堂皇理由，比較具代表性的有三種：

1、柯文哲代表白色力量，要超越藍綠，擺脫藍綠惡鬥，要靠柯文哲。

2、柯文哲原是墨綠，能講出「兩岸一家親」，已經是難能可貴的改變，應該鼓勵。

3、支持柯文哲，也是對國民黨施壓的方式，可逼迫國民黨表達更明確的立場。

他說，這些論點不僅在台灣迷惑了一些選民，據説還影響了大陸，竟把柯文哲視為「由獨轉統」的標竿，這種想法還成功滲透進入官媒。他不能確定那些人在為柯文哲進行政治操作，但他很訝異竟有人愚蠢的接受這種謬説，還表示對柯文哲寄以厚望深切期待。

邱毅表示，首先，白色並非無色，人有主觀意識七情六欲，就不可能無色，無色或白色只是政治圖謀的另種出路而已。其次，柯文哲始終就是墨綠，他從未改變過台獨立場，只是他臉皮厚，或者夠厚黑，敢於為現實需要而騙，他的兩岸一家親不就如此嗎？

他表示，最後，利用柯文哲施壓國民黨，更是飲酖止渴的愚蠢想法，而柯文哲也不可能有更明確的促統言行，因為狡猾如斯的政客，勢必了解促統仍對選舉不利。

邱毅指出，捧柯的人其實也只是各取所需而已，有人為了政治目的，有人為了商業利益，有人為了討好大陸。他認為，政治還是少點權謀詐術比較好。在網路世代，人民沒那麼笨，更沒那麼好騙，是驢是馬，拉出來遛遛就很清楚，更別説妄想指鹿為馬了。