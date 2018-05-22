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賴揆：將以行動證明 WHO需要台灣

2018-05-22 22:59中央社 台北22日電

行政院長賴清德今天表示，很遺憾因為中國的壓力，台灣今年未能受邀出席WHA。台灣會...
行政院長賴清德今天表示，很遺憾因為中國的壓力，台灣今年未能受邀出席WHA。台灣會以實際行動讓世界知道，WHO需要台灣，台灣也需要WHO，以守護台灣、區域及全人類的健康。聯合報資料照
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行政院長賴清德今天表示，很遺憾因為中國的壓力，台灣今年未能受邀出席WHA。台灣會以實際行動讓世界知道，WHO需要台灣，台灣也需要WHO，以守護台灣、區域及全人類的健康。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日上午在瑞士日內瓦開議，總統蔡英文今天以錄影方式，在世界醫師會（WMA）大會發表談話，向世界說明台灣非常願意，也有能力在公共衛生和人類健康上，為國際社會貢獻。

賴清德晚間在臉書分享蔡總統的影片，並發文表示，今年世界衛生大會已經開始進行，感謝友邦、美國、歐盟等國家，以及各國民眾，以各種行動聲援，支持台灣參與今年WHA，但令人遺憾的是，因為中國的壓力，台灣未能受邀出席。

賴清德表示，多年來，台灣持續對全球的防疫網絡作出重要貢獻，尤其是今年WHA的主題「全民健康覆蓋」（UHC），台灣的全民健保制度就是UHC的典範，參加WHA不僅可以發揮和推廣台灣的醫療經驗，同時也可藉由WHA，建立更多跨國的合作機制，讓世界防疫網更為完整。

賴清德說，身為國際社會的一份子，台灣人民有權享有與世界所有人一樣的健康權益，目前衛福部部長陳時中正率團遠赴日內瓦，世衛行動團正以行動向世界宣示，在全球醫療、防疫及衛生體系中，台灣不能缺席，將會持續協助WHO零防疫缺口的願景，以實際行動，讓世界知道，世界衛生組織（WHO）需要台灣，台灣也需要WHO，以守護台灣、區域及全人類的健康。

WHAWHO賴清德
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