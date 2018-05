台灣是亞洲最幸福樂土? 民進黨政府沒告訴你這些真相…

2018-05-23 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 報導



聯合國公布「2018世界幸福報告」,台灣民眾的幸福感高居全球第26名,但幸福報告真的能計算幸福嗎? 圖/聯合報資系資料照片 分享 facebook

行政院昨發布新聞稿,根據聯合國於3月公布的「2018世界幸福報告(The 2018 World Happiness Report)」,台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名,排名不僅是全亞洲之冠,也較去年第33名進步7名。

行政院並引用「彭博痛苦指數(Misery Index)」報告,和美國中央情報局「世界概況(The World Factbook)」中的台灣「吉尼係數(Gini coefficient)」,稱相關數據都顯示台灣社會經濟整體情勢正穩健提升,最後強調行政團隊將持續秉持「做實事」的精神,面對台灣當前挑戰及下階段改革事項。

行政院說的樂觀,好像我國國人很快樂,一切都蒸蒸日上,可是民眾的感受卻未必如此。所謂的「幸福報告」真的能計算幸福嗎?

國泰金控經研處前天發布最新國民經濟信心調查,八大項調查指標中有高達六項指標,包括民眾對景氣、就業、股市、薪資水準、消費意願及風險偏好的現況與未來看法,都全面下挫。 圖/聯合報資系資料照片 分享 facebook

自我評量主觀 是否準確飽受質疑

聯合國SDSN (Sustainable Development Solutions Network) 自2012年起每年固定會在3月20日國際幸福日當日出版「世界幸福報告」,以民意調查(survey)的方式收集、取得各國民情,綜合數年的資訊,並計算出每一個國家的快樂指數及排名,今年公布的調查報告已經邁入第六期。

其實「世界幸福報告」並非依照實質的數據來綜合評估各國國民快不快樂,而是純粹仰賴各國國民的「自我評量」,依照受訪者對自己國家的人均國內生產毛額、社會支持、健康、預期壽命、社會自由、友善程度、以及政府腐敗的程度等項目的評分。

這樣的研究方法一直以來受到各方的質疑。據報導,調查團隊會在每個國家徵詢受訪者的意見,在調查問卷中,可能會詢問受訪者對國家自由度、友善度、社會支持和信心指數等看法,藉此來評估快樂指數,但這樣的自我評量相當主觀,受到各國教育程度、觀念文化等因素影響,也必須考量到各國國民對快樂的認知。

調查矛盾 比利時幸福前段班 自殺率卻高

相似的調查最後得出來的結果,偶爾甚至還會出現相互矛盾的狀況。以2012年世界幸福報告為例,世界最快樂的國家依序是丹麥、挪威、芬蘭,以及荷蘭,但同年的另一項調查卻發現最快樂的國家為巴拉圭、薩爾瓦多、委內瑞拉。以2015年世界幸福報告為例,綜合評析2012年至2014年的查訪數據,發現瑞士、冰島和丹麥是世界上最快樂的國家,但2014年的一項調查卻認為最快樂的國家是墨西哥、以色列和委內瑞拉。

而報告所調查的基準也大幅影響它的結果。以比利時為例,雖然在2018年的報告中快樂指數全球排名第16名,但它卻也是全球自殺率排名前20名的國家之一;至於阿富汗的快樂指數雖然在全球排名第145名,但阿富汗的自殺率卻相當低,平均每10萬人當中只有5.5人自殺。

行政院長賴清德上任後宣誓要打造幸福國家,但會不會像吹泡泡一樣,只是澎風。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

政院引用報告自誇 意外肯定馬政府

行政院引用這份報告的原意,應該是要證明2017年台灣民眾的幸福感大幅上升,而這一年,也是民進黨完全執政的第一個「整年」。

不過,根據報告說明,世界幸福報告雖是每一年固定出版,但所使用的數據並非只有當年度的數據。以今年公布的資料來說,調查結果是基於2015年至2017年所收集到的查訪數據。換句話說,還包括了仍是國民黨執政的2015年,以及2016年到5月19日為止。行政院自誇的同時,其實也不小心肯定了前政府。

SDSN幸福報告 與聯合國切割

依照行政院的新聞稿,這份報告是由聯合國調查發布。不過,雖然SDSN是隸屬於聯合國的組織,但該報告的網站上卻註明:「The World Happiness Report was written by a group of independent experts acting in their personal capacities. Any views expressed in this report do not necessarily reflect the views of any organization, agency or program of the United Nations」

翻譯成中文,就是說「世界幸福報告是由一群獨立的學者基於他們所及之能力所做的報告。任何報告中所提出的觀點不一定代表任何聯合國組織、機構或計畫的意見。」該報告自己就與聯合國「切割」了。

幸福指數亞洲第一? 其實是第三

根據這份報告,台灣的排名確實比2017年前進的7名,來到了全球第26名。不過行政院宣稱這是「亞洲第一」,卻膨風了點。

報告裡的完整排名,台灣名列前段班。但排名在台灣之前的亞洲國家,還有第11名的的以色列,以及排名第20名的阿拉伯聯合大公國。不知行政院是不小心漏看,還是認為這兩個國家不屬於亞洲國家。

因此2018年的排名,台灣確實不是亞洲第一。比較中肯的說法,應該是「東亞第一」,畢竟包括日、韓和新加坡等,排名都在台灣之後。

翻攝World Happiness Report網站 分享 facebook

聯合國「世界幸福報告」,在2016年標明我國名稱為「台灣」(上圖),但在2018年卻變成了「Taiwan, Province of China」(下圖)。 翻攝World Happiness Report網站 分享 facebook

●報告矮化台灣…「中國的一個省」

在報告裡比較全球156個國家和地區快樂指數。該報告從2012年一直到2016年,都標明我國名稱為「台灣」,但到了2017年之後,卻變成了「Taiwan, Province of China」(台灣,中國的一省)。這也是我國在國際場合上,最被矮化的一個稱呼。

行政院在喜孜孜的公布這份報告的同時,似乎忘了依照往例,向做報告的單位提出抗議。

●賴揆打造幸福國家 民眾冷暖自知

行政院長賴清德上任後宣誓要力拚經濟,同時宣誓要打造幸福國家,而不只是重視GDP成長,見到這樣的國際數據報告自然喜形於色,但就算是溫度也有「實際氣溫」與「體感溫度」之別,更要看地方,究竟是在山上、海邊,還是在家中。

政府要努力的方向或許不是要告訴國人天氣已經回溫,民眾冷暖自知,又豈是數據可以催眠,應該要讓大多數的人都感受到溫暖,否則不斷強調城市裡的氣溫有多高、多溫暖,任由多數人在山上、海邊吹風,大家最後也不會感謝政府。