醫衛不應有缺口 許立明：台灣要登世衛

2018-05-22 21:45 中央社 高雄22日電



世界衛生大會WHA登場，台灣卻未受邀請。高雄市代理市長許立明今天透過臉書表達防疫無國家、疾病無國界的看法，主張全球醫衛不應有缺口，台灣不應被排除在外。

他指出，在蔡總統用影音跨海介紹台灣的時刻、在衛福部長陳時中堅持到日內瓦開記者會，讓世界看到台灣被不平等對待的時刻，也看到有很多來自高雄、南台灣部的醫療專家參與WHA相關會議。台灣的每一份子都在用自己的力量，為醫療外交，向世界發聲。

對於高雄與國際接軌合作，許立明提及面對登革熱的挑戰，他說，高雄在近兩年的本土登革熱防疫有不錯的佳績，為永續傳承防疫經驗，在2016年成立登革熱研究中心，並與新加坡簽署「登革熱及蟲媒傳染病防治及研究合作備忘錄」，新加坡更於隔年率團到高雄參訪。

許立明說，高雄促成與新加坡的互訪，以及與印尼、越南等東南亞國家在登革熱跨國合作學習及防治的努力，都是重要的醫療外交及城市治理的成就。

許立明說，儘管所有條件對台灣都很嚴苛，還是要堅持繼續對外發聲。他強調，防疫無國家，疾病無國界，呼籲WHO，健康是基本人權，全球醫衛不應有缺口，台灣人民更不應被排除在外。讓台灣參與世界醫衛體系，才是WHO的價值呈現。