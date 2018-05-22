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感謝友邦替我執言 外交部將持續追求平等參與WHA

2018-05-22 20:13聯合報 記者徐偉真╱即時報導

今年「世界衛生大會」（WHA）正在舉行，外交部今天表示，有15個友邦向「世界衛生組織」（WHO）提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer）議案，以及史瓦帝尼、索羅門群島、馬紹爾群島與聖文森等四友邦為我國在總務委員會及大會進行「二對二辯論」，外交部誠摯感謝，也表示台灣將持續追求平等、有尊嚴參與WHA的目標，並將與友邦及友我國家共同協力維護全球衛生安全。

外交部表示，友邦提案最終雖未獲納入議程，但我國參與WHA的正當性與必要性，經過友邦衛生部長條理清晰的論述說明，已獲國際社會的充分理解。

外交部表示，我國友邦發言嚴詞駁斥聯大2758號、WHA25.1號兩項決議以及「一中原則」，並強調上述決議與台灣專業參與WHA無關，更未賦予中國代表台灣2300萬人民的權利。外交部籲請WHO堅持其守護全球衛生安全的專業與職責，正視健康為其工作重點，而非政治，並將台灣納入全球衛生安全網絡。

外交部表示，中國聲稱已照顧台灣人民的健康權利，以及台灣參與WHO技術性會議無障礙的說法，完全悖離事實；健康為普世基本人權，絕非壟斷專擅的特權，海峽兩岸的政治分歧更不應成為影響台灣參與「世界衛生大會」的藉口。

外交部表示，我國友邦宏都拉斯等與美國、日本、澳大利亞、加拿大、德國及紐西蘭等理念相近國家，以直接或間接發言的方式支持我國參與WHA，充分揭露WHO以政治理由拒絕邀我與會的荒謬與不合理，亦彰顯全球衛生安全有賴各國綿密的互助合作，以及任何一個國家或人民皆不應被排除在全球衛生安全體系之外的普世價值。

馬紹爾群島衛生部長Kalani R. Kaneko在世界衛生大會全會2對2辯論中...
馬紹爾群島衛生部長Kalani R. Kaneko在世界衛生大會全會2對2辯論中為我執言。圖/外交部提供
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