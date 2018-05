感謝友邦替我執言 外交部將持續追求平等參與WHA

2018-05-22 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



今年「世界衛生大會」(WHA)正在舉行,外交部今天表示,有15個友邦向「世界衛生組織」(WHO)提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」(Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer)議案,以及史瓦帝尼、索羅門群島、馬紹爾群島與聖文森等四友邦為我國在總務委員會及大會進行「二對二辯論」,外交部誠摯感謝,也表示台灣將持續追求平等、有尊嚴參與WHA的目標,並將與友邦及友我國家共同協力維護全球衛生安全。

外交部表示,友邦提案最終雖未獲納入議程,但我國參與WHA的正當性與必要性,經過友邦衛生部長條理清晰的論述說明,已獲國際社會的充分理解。

外交部表示,我國友邦發言嚴詞駁斥聯大2758號、WHA25.1號兩項決議以及「一中原則」,並強調上述決議與台灣專業參與WHA無關,更未賦予中國代表台灣2300萬人民的權利。外交部籲請WHO堅持其守護全球衛生安全的專業與職責,正視健康為其工作重點,而非政治,並將台灣納入全球衛生安全網絡。

外交部表示,中國聲稱已照顧台灣人民的健康權利,以及台灣參與WHO技術性會議無障礙的說法,完全悖離事實;健康為普世基本人權,絕非壟斷專擅的特權,海峽兩岸的政治分歧更不應成為影響台灣參與「世界衛生大會」的藉口。