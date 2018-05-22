曾永權林中森赴陸案遭駁 陸委會：不宜配合陸方宣傳

2018-05-22 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前總統府秘書長曾永權及前海基會董事長林中森申請赴陸參加海峽論壇，內政部審查會今天開會後，決議不予許可。對此，陸委會表示，本次兩人申請赴陸參加的活動，為陸方官方主辦的對台宣傳活動，我方指標性退離職人員，赴陸參加本活動仍具敏感性，「此時呼應配合陸方宣傳亦有所不宜」。

陸委會今晚發出新聞稿表示，曾永權及林中森的申請案，內政部審查會於今天上午開會進行討論，考量兩人均曾擔任政府重要職務，且尚在退離職涉密人員的列管期間內，加上近期陸方頻繁以軍演、機艦繞臺，多明尼加與我斷交、阻礙我參加WHA等均缺乏善意作為，而本次兩人申請赴陸參加的活動，為陸方官方主辦的對台宣傳活動。

陸委會表示，我方指標性退離職人員赴陸參加本活動仍具敏感性，此時呼應配合陸方宣傳亦有所不宜，恐對國家整體利益有不利影響，經審查會決議不予許可赴陸。

陸委會指出，依兩岸條例第9條規定，退離職政務或涉密人員赴陸，須經內政部、國安局、法務部、陸委會等機關組成的審查會審查許可，始得赴陸。