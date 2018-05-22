陸委會組織法三讀 不再有特任副主委

2018-05-22 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



圖為陸委會主委陳明通（右二）與陸委會主任秘書李麗珍（左起）、副主委張天欽、邱垂正舉行媒體茶敘回應兩岸議題。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 配合行政院組織調整規劃，立法院今天三讀通過大陸委員會組織法修正案，將行政院大陸委員會改名為大陸委員會，陸委會副主委調整為2位政務官、1位常任文官，職務皆為簡任第14職等，與其他部會編制相同，不再有特任副主委。

根據修正後的條文，原陸委會首長及副首長的員額，現行組織條例規定副主任委員2人至3人，職務比照簡任第14職等，其中1人得為特任；第4條規定，陸委會置主任委員1人，為特任；副主任委員3人，職務皆為簡任第14職等，其中2名政務官、1名常務文官，與其他部會編制相同。