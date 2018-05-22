不可能支持兩岸一家親！林昶佐：不會找柯P結盟

2018-05-22 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



時代力量立委林昶佐說，現在當然沒有要找柯文哲結盟，也沒有要找柯文哲當母雞。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 分享 facebook 民進黨和台北市長柯文哲分手後，時代力量是否會和柯文哲結盟，備受外界關注。時代力量立委林昶佐、民進黨立委莊瑞雄、市議員簡舒培、顏若芳、時代力量市議員參選人吳崢等人今天上午接受電台專訪。林昶佐強調，不可能支持柯文哲的兩岸一家親，尤其時代力量過去很多主張都和柯文哲不一樣，是要怎麼挺。

林昶佐表示，現在的氣氛下去，國民黨漁翁得利的機會很大，過去確實有討論過是否要公開和哪位市長候選人結盟，例如姚文智、蘇煥智、呂秀蓮等人，每個人都有討論過。

林昶佐說，不過現在的氣氛，感覺自己的朋友群組變成兩群，無論是支持哪一方，另一方支持者就把對方當成敵人，照這樣子走下去，支持者可能會徹底分裂，這對台北市、對台灣來講是很危險的事情。

林昶佐說，現在當然沒有要找柯文哲結盟，也沒有要找柯文哲當母雞。

至於到底是否會找誰結盟？林昶佐說，就是盡量保持友善、開放，不只是市長的部分，原本私下是朋友的市議員，也是盡量保持友善。

林昶佐說，自己和姚文智、柯文哲都是朋友，年底選舉不應該讓整體本土陣營分裂，促成正面選舉是最重要的事情，最不希望的就是丁守中選上，支持者也不要變成兩群。

吳崢則是強調，不會擁抱姚文智、投靠柯文哲。