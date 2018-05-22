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WHA辯論 友邦代表強調沒有人該被遺漏

2018-05-22 02:27中央社 日內瓦21日專電

世界衛生大會（WHA）今天未通過友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」。友邦代表發言強調，「沒有人應該被遺漏」是WHA及其他聯合國組織存在的基石。台灣的政府及人民應納入WHA。

中國代表則發言表示，「民進黨頑固堅持台獨立場，台灣作為觀察員參與WHA的政治基礎不復存在」。

WHA上午開幕，在閉門的總務委員會議上，友邦發動「台灣議題」，向世界衛生組織（WHO）提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程。

友邦史瓦帝尼與索羅門群島為我方發言，中國和古巴持反對，最終總務委員會建議不納入議程。在隨後進行的大會上，友邦再度提出要求，會議進入「2對2辯論」。

為台灣發言的是友邦馬紹爾群島及聖文森，中國及巴基斯坦發言反對，各有3分鐘發言時間，最終全會仍依總務委員會建議，不列入議程。

值得注意的是，中國代表發言完畢全場靜默。相較下，支持台灣的馬紹爾群島代表講完，全場爆發熱烈掌聲。

馬紹爾群島衛生部長卡內克（Kalani Kaneko）發言表示，「沒有人應該被遺漏」是WHA及其他聯合國組織存在的基石。WHO如果要堅持這個原則，應該將台灣政府及人民納入WHA。WHO是有關健康和全球安全的組織，非關政治。疾病無國界，除非所有利害關係人都納入組織，全球健康安全將無法達成。

卡內克表示，大會應該排除政治及政治前提，無論是聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議，都沒有否決台灣人民應享健康的人權。台灣參與WHA完全是健康議題，任何兩岸的政治分歧，「都不應該阻礙我們致力確保全球人民的健康與福祉」。

聖文森及格瑞納丁衛生部長布朗（Luke Browne）也發言支持台灣，認為台灣至少應該被允許以觀察員身分參與WHA，正如同從2009至2016年，台灣以「中華台北」名義參加WHA。台灣去年突然基於政治原因無法參與WHA，這是錯誤的。

他指出，「我們不能允許在全球健康議題上操弄政治」。台灣參與WHA既不會違背聯合國大會第2758號決議，也不會違背世衛大會25.1號決議。不論台灣過去作為觀察員參加WHA是基於何種原因，如果遺漏台灣，將造成很大的缺口。

中國代表、中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉發言表示，涉台提案「於法不容、於理不通。聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議，為世衛組織遵循一個中國原則提供了法理基礎，確認了台灣是中國領土一部分的法律地位」。

他表示，世衛組織法和世衛大會議事規則中，沒有主權國家的一個地區作為觀察員參加世衛大會的法律依據。「涉台提案違反聯合國憲章宗旨和原則，違反世衛組織法和世衛大會議事規則，是非法的、無效的」。

馬曉偉表示，對於台參與世衛大會問題，中國政府的立場是明確的、一貫的，按照一個中國原則，通過兩岸協商妥善處理。中國政府連續8年同意「中國台灣地區」以觀察員身分參加世衛大會，是中方在當時海峽兩岸關係和平發展的背景下，做出的特殊安排。特殊安排的前提和基礎，就是「堅持一個中國的原則立場和兩岸協商」。

他表示，「民進黨上台後頑固堅持台獨立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在」。台灣唆使少數國家搞涉台提案的目的，是超越聯合國和世衛組織基本法律文件的限制，在聯合國系統和世衛組織內，製造「兩個中國」或「一中一台」，是利用世衛大會實現拓展其國際空間、凸顯獨立主權地位的政治圖謀。將世衛大會政治化的，正是台灣和少數國家。

他表示，在一個中國原則前提下，台灣參與全球衛生事務，包括參加世衛組織技術活動，獲取信息毫無障礙。台灣不能參加世衛大會，不會出現所謂的防疫缺口。不能把台灣民眾的健康問題，與參與世衛大會問題混為一談。

WHA聯合國馬紹爾群島
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