帛琉未參與WHA挺台提案？外交部澄清：行政作業因素

2018-05-21 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



第七十一屆世界衛生大會（WHA）昨天在日內瓦召開，因中國大陸打壓，台灣今年再度未獲邀參與。我國十五國友邦在會前分別致函WHO幹事長譚德塞，提案「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」，然而去年在總務委員會二對二辯論中，為台灣仗義執言的友邦帛琉，今年卻未參與提案。

去年共有十一國友邦在世界衛生大會（WHA）為我提案，爭取「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」，今年更增至十五國。

外交部說明，帛琉前已為我致函並附提案文件，但據瞭解，因WHO秘書處行政作業因素，迄今尚未納入統計。宏都拉斯也已為我參與WHA致函幹事長。

此外，歐洲議會及歐洲相關國家國會議員，今年持續透過質詢、致函、提出動議案、公開聲明或透過社群媒體等方式，以具體行動支持我參與WHA，外交部表達誠摯感謝，並盼國際社會持續為我發聲。

外交部指出，今年內除歐洲議會外，包括英國、法國、德國、義大利、西班牙、葡萄牙、比利時、盧森堡、瑞士、瑞典、丹麥、奧地利、捷克及斯洛伐克等國的國會友台小組或議員透過不同方式，公開表達對台灣參與「世界衛生大會」的支持，顯示愈來愈多歐洲國家的國會議員認同我政府的理念，並願意為雙方共享的普世價值及全球健康體系的完整予我聲援。

外交部強調，對於我友邦以及理念相近國家以不同方式包括提案、致函及在全會發言助我，展現對我案支持，外交部均表尊重與感謝。

衛福部長陳時中和駐日內瓦辦事處在20日舉辦外交歡迎酒會，我所有友邦均派代表出席，理念相近國家人士也與會表達支持，外交部並洽請各國運用WHA期間各場合聲援我案。

外交部表示，全數19友邦，以及美國等理念相近國家派員參加酒會，包括海內外團體及我方人員，共約170餘名賓客。駐處代表陳龍錦、陳時中、5立委致詞後，友邦由馬紹爾群島部長代表致詞。賓客都認同將台灣納入WHO及WHA之必要性及重要性，並對WHO未邀我與會感到十分遺憾。