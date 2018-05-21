索羅門辦運動會要花9億？洪孟楷批蔡總統撒幣外交

2018-05-21 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



索羅門總理今天前來與蔡英文總統會面，國民黨副發言人洪孟楷說，美其名是交流，實際上就是來要錢，該總理直接說「我們期待『資金協議』儘早達成共識。」如此大辣辣的把台灣當成提款機、把蔡政府當成盤子敲。

洪孟楷指出，我國外交上發展不易，但少有友邦如此侵門踏戶前來公開要錢，且索羅門辦個區域性的運動會，我國也無資格參與，憑什麼要2300萬人出錢？