友邦高層接連訪台 外交部：有助深化邦誼

2018-05-21 19:27 中央社 台北21日電



索羅門群島總理何瑞朗、聖克里斯多福及尼維斯副總理李察斯與諾魯總統瓦卡接連訪台。外交部表示，推動高層互訪是外交工作重點之一，有助深化與友邦情誼。 中央社 分享 facebook

索羅門群島總理何瑞朗、聖克里斯多福及尼維斯副總理李察斯與諾魯總統瓦卡接連訪台。外交部表示，推動高層互訪是外交工作重點之一，有助深化與友邦情誼。

中華民國與多明尼加5月初斷交，台灣與其他友邦的邦交狀況，引發關注。近來友邦高層頻訪台，其中索羅門總理何瑞朗（Rick Houenipwela）於20日至25日訪台；外交部表示，這是何瑞朗去年11月就任總理以來，首度以總理身份訪問台灣。

此外，外交部今天也發布新聞稿表示，諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）出席完第8屆「日本─太平洋島國領袖峰會」(PALM8)後，來台過境轉機返國。為表示對兩國邦誼重視，總統蔡英文今天上午會見瓦卡；另外，瓦卡也接受外交部政務次長吳志中午宴歡迎，預計今天晚間離台。

外交部指出，中華民國與諾魯共和國在農業、醫療衛生、潔淨能源、人才培訓及文化交流等領域進行多項合作計畫，成效卓著。諾魯歷來為台灣參與國際與區域組織發言支持不遺餘力，是兩國深厚邦誼的體現。

另外，外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯副總理李察斯（Shawn Richards）應政府邀請，於21日至25日訪台。這是李察斯第3度訪問台灣，對增進兩國高層互動極具意義。除晉見蔡總統，李察斯一行將會晤外交部長吳釗燮並接受款宴，另將拜會教育部、財團法人國際合作發展基金會與台灣世曦工程公司，以及參訪銘傳大學與東華大學、台北市立松山高級工農職業學校及太魯閣國家公園等文經設施。

外交部說，台灣與聖克里斯多福及尼維斯在農業、綠能產業、資通訊及醫衛等領域合作關係密切，成效卓著並廣受克國朝野肯定，例如台灣曾協助克國推動觀光示範農場計畫，有效結合農業與觀光產業，有助增加觀光收益。未來兩國將在既有基礎上，共同推動各項有助民生福祉的計畫，並持續深化兩國篤睦邦誼。

外交部發言人李憲章表示，邀請友邦來台訪問是外交部經常性的工作，高層互訪為外交工作的重點要務之一，有助與友邦高層情誼及深化邦誼。