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陳學聖：年底三合一選舉是蔡英文的期中考

2018-05-21 18:16聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

面對2018即將到來的三合一選戰，國民黨桃園市黨部表示已經啟動固本會報，並強說老實話昨天在中壢自立社區召開第一場基層輔選活動，市長參選人陳學聖，市議員參選人魯明哲、葉明月、梁為超、吳嘉和、劉安琪都到場展現團結一致，志在必得的決心。

陳學聖表示，2016他選立委面臨最艱困選戰，選區在中壢選舉「73個里我輸掉49個里」，但是憑藉著另外24個里就是三大眷村給他最大的鼓勵支持，在驚濤駭浪當中贏了385票，保住了國民黨的一席立委。

陳學聖說，國民黨在2018三合一選舉險惡的程度比起2016沒有絲毫的減少，「有一天我們再回頭看的時候，今天(20日)這個日子、這個集會絕對有歷史性的意義，有歷史性的高度」，因為是蔡英文就職總統兩周年。陳學聖呼籲以中壢自立社區為出發點重新站起來，凝聚國民黨內外、上下、老少所有的力量在2018打一場最好的選戰，不是為自己，是為了下一代的子孫，為了桃園要藍天再現，贏回桃園。

陳學聖指出，2014年國民黨地方選舉敗選，2016年不僅總統敗選，連立法院敗到慘到連去釋憲的資格都不夠，因為還欠三席，國民黨已經徹底的被「斷手斷腳」，連做一個在野黨的實力都不夠，他認為民進黨全面執政兩年是人民最痛苦的日子。

陳學聖強調，年底三合一選舉是蔡英文的「期中考」，如果同情了民進黨執政的地方縣市長，也就等於保送蔡英文2020年連任總統，所以年底選舉投鄭文燦一票，就是投小英一票，「如果你認為小英做得好，你就投他（鄭文燦）」，但是如果覺得蔡英文做得不好，就一定要從桃園開始翻轉，蔡英文才會在後面的兩年，好好的反省贖罪。

國民黨桃園市黨部固本行動先到票倉區凝聚人氣和士氣。圖／陳學聖服務處提供
國民黨桃園市黨部固本行動先到票倉區凝聚人氣和士氣。圖／陳學聖服務處提供
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陳學聖國民黨蔡英文
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