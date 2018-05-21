陳時中說了什麼？國際記者會發言逐字稿在這裡

2018-05-21 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）今登場，我國因無法參與，衛福部長陳時中在大會開始前一小時，於場外召開國際記者會，逐字稿如下。

●衛福部長陳時中國際記者會發言逐字稿：

本人謹代表衛生福利部及兩千三百萬的臺灣人民，在此懇請各國以及所有重視全球衛生人士支持臺灣參與世界衛生大會（WHA）。

世界衛生組織（WHO）認為健康是基本人權，倘基於政治因素而將臺灣及其人民排除在外，不僅違反WHO的基本原則，在全球衛生體系中造成潛在的致命缺口，更可能會讓那些成千上億擔憂自身與親人健康的全球公民陷入危險一他們不應成為這場賭注高昂賽局中的籌碼。

臺灣特別能成同深受「疾病無國界」這句話，四十年前，臺灣受到各國的協助成功根除瘧疾、天花及小兒麻痺症。現今臺灣在全球衛生領域已扮演不同的角色，過去三十年來，臺灣轉為提供其他國家醫衛專業技術及醫藥物資，以回鎖國際社會。

事實上，臺灣派遣眾多的醫療團赴太平洋島國和非洲國家等，照顧當地人民的健康，也提供世界各地災區緊急人道救援和醫療援助。在發生卡崔娜和珊迪颶風期問，從馬來西亞到海地、美國都可以見到臺灣提供援助的足跡。臺灣每年更提供國外超過500位的醫療專業人員臨床培訓課程，使全球數十萬的人民受息。

我們熱切地相信身為全球公民，有責任為改善全人類的健康和福社做出貢獻，而臺灣參與世界衛生大會就是為了全球的福社。臺灣是一個充滿活力且經濟蓬勃發展的民主國家，我們許多寶貴的衛生醫療經驗可以提供各國參考。

除了醫療上有許多的創新外，臺灣更早在1986年成為全球第一個為所有新生兒實施B型肝炎疫苗接種的國家，將B型肝炎帶原比例由15％大幅下降至1% WHO也進而將該項疫苗納入其建議之預防接種計畫，拯救了數百萬的人的生命。

全球所稱羨的臺灣健保已實施23年，覆蓋率超過99%，滿意度也超過85%。臺灣的健保是一個具強制性、單一保險人、全面依服務點值支付的制度。臺灣僅使用其GDP 6.2％的費用（大約是大多數經濟合作暨發展組織國家的三分之二、美國的三分之一費用），便達到與先進國家相當的健康水準0WHO近年全力推動全民健康覆蓋（Universal Health Coverage,UHC），而臺灣的這項健康照顧體系自始即為許多國家的典範。

臺灣在社會經濟上蓬勃發展，但在國際政治上卻被孤立，阻絕了來自國際組織的基本資源與重要協助。SARS在2003年肆虐臺灣和亞洲地區，在臺灣亟需國際協助時，僅因政治因素一再被阻絕獲取其疾病偵測與控制所需的病毒資訊，所幸美國疾管局及 WHO先後前來協助，若不是經由各國政府、國際組織、各界及時共同努力控制下來，可能快速散播而造成全國大流行。

臺灣在2016年有一名自美國佛羅里達境外移入的茲卡病毒 （Zika virus）病例，經由向國際衛生條例（IHR）聯絡窗口提供詳盡的報告及與美國疾管局立即召開電話會議，臺灣實質的協助確認邁阿密海灘為第二個茲卡熱區，並有效阻遏疾病散播。

我們生活在一個相互連結的地球村，疾病無視政治，區域的健康實是全球的健康，忽略我們的醫衛專業，阻止臺灣參與國際事務，將會對全球衛生安全造成致命的缺口。

因此，建立一個全面涵蓋的全球衛生體系至關重要，也是預防持續存在或新興傳染病威脅的有效保障。臺灣不能在全球衛生體系中缺席，臺灣人民與我們所能提供協助的全球人民更不應淪為政治歧異下的無辜人質。